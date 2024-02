PSG : C’est officiel ! Le Paris Saint-Germain se renforce en défense

À la veille de son choc de Ligue des Champions contre la Real Sociedad, le PSG a publié son traditionnel point de médical avec une bonne nouvelle en défense.

PSG : Nuno Mendes de retour à l’entraînement collectif

Le Paris Saint-Germain accueille la Real Sociedad ce mercredi, à 21 heures, au Parc des Princes, pour le compte des huitièmes de finale aller de la Ligue des Champions. À la veille de cette rencontre, l’entraîneur des Rouge et Bleu, Luis Enrique, est fixé sur les joueurs sur lesquels il pourra compter pour défier l’équipe basque demain soir.

Et le moins que l’on peut dire, c’est que les nouvelles sont plutôt bonnes dans l’ensemble pour les Rouge et Bleu. Sans surprise, Presnel Kimpembe et Milan Skriniar, les deux blessés de longue date, sont forfaits pour ce match puisqu’ils « poursuivent leurs exercices de rééducation. »

Après environ dix mois d’absence suite à une blessure et une opération, Nuno Mendes est trop juste pour affronter les Basques, mais le latéral gauche de 21 ans est désormais tout proche de faire son retour à la compétition.

Comme stipulé dans le communiqué médical de ce mardi, « dans le cadre de son processus de reprise, Nuno Mendes effectuera aujourd’hui la totalité de l’entraînement avec le groupe. » Une date précise de son retour sur le terrain est même déjà connue.

Nuno Mendes attendu pour le match retour contre la Real Socieda

Sur le flanc depuis de longs mois en raison d’une rupture du tendon conjoint de l’ischio-jambier droit, Nuno Mendes a franchi une nouvelle étape dans son processus de retour à la compétition.

Un mois après avoir retrouvé les terrains d’entraînement, le jeune international portugais a effectué l’intégralité de la séance collective ce mardi et les voyants sont désormais au vert, à en croire les informations de Fabrice Hawkins, spécialiste du PSG à RMC Sport.

S’il est trop juste pour figurer dans le groupe de Luis Enrique pour le match de demain soir, Nuno Mendes devrait être présent pour le match retour, dans trois semaines, contre la Real Sociedad.