L’ASSE répond aux accusations graves portées sur certains joueurs

Des joueurs de l’ASSE sont accusés de tricher en cette fin de saison, pour des raisons contractuelles. Le club a immédiatement réagi à ces allégations.

Des joueurs de l’ASSE accusés de jouer contre leur club

Dans des affirmations sur la chaîne L’Équipe, le journaliste Olivier Ménard a laissé entendre que certains joueurs de l’ASSE se permettent de tricher, pendant la phase décisive de la saison, dans le but de protéger leur contrat en Ligue 2. « Certaines sources, bien informées du côté de l’AS Saint-Etienne, m’ont dit que certains joueurs ne souhaitaient pas la montée. Pourquoi ? Car ils perdraient leurs contrats. Il y a des joueurs qui jouent un peu contre leur club », a-t-il lâché dans l’émission »L’Équipe du soir ».

Rappelons que l’ASSE d’Olivier Dall’Oglio a fini la saison régulière à la 3e place. Elle jouera donc le match de play-off 2, face à Rodez, vendredi, puis éventuellement les barrages contre le FC Metz, pour tenter de retrouver la Ligue 1. Les Verts se sont retrouvés dans cette situation difficile, pour avoir raté leurs trois derniers matchs du championnat. Ils ont concédé deux nuls et une défaite, respectivement à Guingamp (2-2), Rodez (1-1) et Quevilly (2-1). L’ASSE a été délogée de la 2e place par Angers SCO, à la suite de sa chute dans le sprint final de la course pour la montée directe dans l’élite.

L’ASSE assure que les contrats de ses joueurs ne sont pas menacés

Surprise par ces accusations de tricheries du présentateur, l’ASSE a transmis un droit de réponse au média. « L’immense majorité des joueurs qui jouent actuellement ont des contrats automatiquement prolongés en cas de montée en Ligue 1. Et d’autre part, je vous confirme qu’aucun joueur de l’effectif ne perdra son contrat en cas de montée, comme dit à l’antenne hier. Aucun engagement de ce type n’existe à Saint-Étienne », a répondu le club ligérien.

Mais cela n’est pas suffisant pour éteindre la polémique, car Olivier Ménard a répliqué, en déclarant : « Je maintiens ma version, mais il y a encore une pression contractuelle. Je voulais juste mettre en lumière donc, la politique stéphanoise contractuelle. Moi, j’insistais plutôt sur l’état d’esprit ». Toutefois, le détracteur de l’ASSE a reconnu que le club ligérien, « contractuellement, a mis des prolongations automatiques à peu près », en cas de montée en Ligue 1.