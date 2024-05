Vente ASSE : Olivier Dall’Oglio déjà fixé sur son avenir ?

Olivier Dall’Oglio sait que son avenir chez les verts dépend aussi des futurs propriétaires après la Vente ASSE qui devrait être officialisée dans les prochains jours. Le club semble prendre toutes les dispositions nécessaires pour une transition réussie.

Vente ASSE : Olivier Dall’Oglio et les verts bientôt dans une nouvelle ère

L’AS Saint-Etienne va bientôt changer de main. La vente du club est sur le point d’être officialisée et pourrait être faite la semaine prochaine. Les propriétaires actuels, Roland Romeyer et Bernard Caiazzo, ne seront plus à la tête du club, et les Verts pourraient voir un changement significatif dans leur gestion.

Le directeur général de Kilmer Sports Ventures, Ivan Gazidis, a déjà visité les installations du club et rencontré l’entraîneur Olivier Dall’Oglio. La vente pourrait marquer le début d’une nouvelle ère pour l’ASSE, avec des ambitions renouvelées et une gestion différente.

Olivier Dall’Oglio déjà fixé sur son sort ?

L’avenir d’Olivier Dall’Oglio à la tête de l’AS Saint-Étienne semble être en jeu avec la vente imminente du club. Les dernières informations indiquent que les discussions avec les nouveaux actionnaires potentiels sont en cours et que Dall’Oglio lui-même a exprimé un certain optimisme quant à l’avenir du club sous cette nouvelle direction. Le technicien semble avoir déjà une vision claire de son avenir au sein du club.

Les discussions avec les probables nouveaux actionnaires ont été positives. « J’ai été présenté je pense qu’on a en face de nous des personnes très respectueuses du club et qui ont de très grandes ambitions », a-t-il confié dans des déclarations rapportées par Le Progrès. La même source indique que Ivan Gazidis aurait été convaincu par le discours tenu par le technicien, de quoi lui donner une belle cote auprès des futurs propriétaires de l’ASSE.