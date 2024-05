OL : John Textor passe à l’offensive sur un dossier brûlant au Brésil

John Textor, président de l’OL et aussi de Botafogo, a décidé de contre-attaquer dans un dossier qui traîne depuis au Brésil.

John Textor poursuit Leila Pereira pour diffamations et injures

L’OL est sur deux fronts, ce samedi. Les Gones disputeront la finale de la coupe de France contre le PSG, tandis que les Fenottes affronteront le FC Barcelone en finale de la Ligue des champions féminine. John Textor a, lui, décidé de passer à l’offensive au Brésil où il poursuit sa guerre contre le football brésilien. Vilipendé par la présidente de Palmeiras, le club accusé de corruption et de tricherie, le propriétaire de Botafogo a porté plainte contre Leila Pereira, pour injures et diffamations, selon les informations de Globo Esporte.

La plainte de l’homme d’affaires américain est portée par l’avocat pénaliste Raphael Mattos et sera jugée par un tribunal pénal de São Paulo, selon les informations relayées par RMC Sport. La première responsable de club basé à São Paulo encourt une peine d’emprisonnement et une amende pour le délit de diffamation et d’insulte, pour lequel elle est poursuivie par son homologue de Botafogo.

John Textor demande réparation pour préjudice moral

Pour rappel, Leila Pereira a traité John Textor de « vantard », en avril, parce que ce dernier a contesté le titre de champion de son équipe à l’issue de la saison 2023. Elle a déclaré ensuite qu’il est « la honte du football brésilien ». La dirigeante de Palmeiras n’a pas hésité à traiter l’Américain « d’idiot », à la suite des dénonciations de tricherie, matchs truqués, corruption des arbitres, dans le championnat brésilien.

John Textor se plaint d’avoir été offensé à trois reprises par la présidente du club Pauliste. Il exige de ce fait des réparations, pour préjudice moral.