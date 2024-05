John Textor lance le mercato de l’OL, deux transferts quasi bouclés

John Textor, le président de l’OL, aurait bouclé deux transferts en toute discrétion, en attendant l’ouverture du mercato d’été.

OL : Décision actée pour le transfert définitif de Mangala et Benrahma

Qualifié pour la Ligue Europa, l’OL va devoir se renforcer pendant le mercato estival, en vue de la campagne européenne. À l’image du marché d’hiver bien réussi, John Textor et la direction sportive lyonnaise préparent un marché estival de top niveau. Pour commencer, le président du club rhodanien aurait bouclé rapidement deux dossiers en interne.

D’après les indiscrétions de L’Équipe, John Textor a décidé de lever les options d’achat liées au contrat d’Orel Mangala (26 ans) et de Saïd Benrahma (28 ans). Il ne reste donc plus que leurs signatures officielles, si l’on en croit le quotidien sportif.

Mercato : Un chèque supplémentaire de 32 M€ signé

Le milliardaire américain va ainsi débourser un peu plus de 32 M€ pour garder définitivement le milieu de terrain belge et l’ailier algérien. Soit 17,5 M€ pour le joueur de Nottingham Forest et 15 M€ pour celui de West Ham. Rappelons qu’Orel Mangala et Saïd Benrahma ont renforcé l’OL en toute fin du mercato de janvier 2024, grâce à des prêts payants. Le premier est arrivé à Lyon pour un montant de 11, 7 M€, tandis que le deuxième a signé pour près de 6 M€.

John Textor avait donc déjà versé près de 18 M€, pour obtenir les prêts des joueurs en provenance de la Premier League. Si l’information de la source se confirme, ce serait une bonne nouvelle pour l’international Algérien, car il a invité John Textor à lever l’option d’achat assortie à son prêt, ces derniers jours.