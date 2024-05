Barrages : L’ASSE éclairée sur ses points faibles avant d’affronter Metz

L’ASSE a certes sorti Rodez au play-off, mais doit se méfier du FC Metz, lors des barrages. Un spécialiste du championnat attire l’attention des Verts sur leurs faiblesses.

L’ASSE tient sa revanche sur Rodez AF

L’ASSE a fini par remporter son premier match face à Rodez AF, en six confrontations. Les Verts n’ont pas que vaincu le signe indien, ils ont bien pris leur revanche sur le club ruthénois, qui les a privés d’une montée directe en Ligue 1. En effet, RAF a accroché l’AS Saint-Etienne à Geoffroy-Guichard (1-1), lors de la 37e et avant dernière journée de Ligue 2. Les Stéphanois ont perdu la 2e place au classement, au profit d’Angers, à cause ce match nul à domicile. L’ASSE a finalement terminé la saison régulière à la 3e place, derrière le SCO, au terme de la dernière journée du championnat.

Nabil Djellit note des limites dans le jeu de l’ASSE

L’équipe d’Olivier Dall’Oglio a bien remporté le match décisif contre Rodez (2-0) et croisera le FC Metz, le 16e de la Ligue 1, en barrages. Cependant, Nabil Djellit estime que les Verts n’ont pas tout bien fait, face à l’équipe de Didier Santini. Par conséquent, ils devront se méfier des Messins et leur buteur Georges Mikautadze.

« Sur le niveau de jeu, il y a encore des limites. Notamment dans les 30 derniers mètres, il y a beaucoup trop d’occasions (manquées, ndlr) avant de pouvoir scorer. C’était déjà le cas en cours de saison, et même l’entraîneur de Saint-Etienne l’avait déploré », a fait remarquer le célèbre journaliste dans L’Equipe du Soir.

Dall’Oglio déplore plusieurs occasions manquées

Parlant des remarques d’Olivier Dall’Oglio, il a effectivement regretté plusieurs occasions gâchées face à Rodez, notamment en première période : « Ce qui fait peur, c’est de ne pas conclure. Pas mal de choses sont à revoir, car on doit marquer plus que ça, et plus tôt ». Rappelons que le premier rendez-vous avec le 16e de la Ligue 1 a lieu le jeudi 30 mai à Saint-Etienne. Le match retour décisif pour la montée en Ligue 1 est fixé au dimanche 2 juin au stade Saint-Symphorien.

L’entraineur de l’ASSE a d’ailleurs donné les premières consignes avant la double confrontation : « Il faut encore qu’on trouve de la coordination entre le passeur et le buteur. On se doit d’être mieux positionné dans les 18 derniers mètres ».