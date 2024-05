Mercato AS Monaco : Georges Mikautadze se rapproche !

Alors qu’il est encore prêté par l’Ajax Amsterdam, Georges Mikautadze doit jouer les barrages avec le FC Metz pour rester en Ligue 1 l’année prochaine. L’AS Monaco est fortement intéressé par le joueur et pourrait réaliser une offre pendant le mercato estival.

Georges Mikautadze démontre son talent à la Ligue 1

Alors qu’il était parti en début de saison pour 16 millions d’euros aux Pays-Bas du côté d’Amsterdam, la première partie de saison de l’attaquant géorgien était difficile de par le manque de temps de jeu qu’il avait chez un club de l’Ajax qui n’était pas du tout en grande forme. Georges Mikautadze est revenu pendant le mercato hivernal au club qui l’a vendu, le FC Metz, et a su montrer à quel point il était capable de faire de belles choses avec le ballon.

Depuis son prêt, Mikautadze fait une saison remarquable en ayant marqué 11 buts à la mi-saison. Une performance qui a tapé dans l’œil de nombreux clubs français qui jouent l’Europe l’année prochaine. Avec des rumeurs d’un possible transfert du côté du Stade Rennais, l’AS Monaco fait également partie des candidats pour obtenir Mikautadze la saison prochaine.

Monaco est prêt à satisfaire l’Ajax

Alors que le club hollandais ne compte plus sur Mikautadze, de nombreux clubs du championnat français, dont l’AS Monaco, sont intéressés par le profil de l’attaquant prêté au FC Metz. L’Ajax, qui avait déboursé 16 millions d’euros pour Mikautadze, s’attend à vendre son joueur pour une somme similaire allant de 15 à 20 millions d’euros.

🚨💣 BREAKING ! L’AS MONACO VEUT S’OFFRIR GEORGES MIKAUTADZE ! ❤️🤍



L’international géorgien est SÉDUIT par le projet monégasque après discussions. 🇬🇪



L’Ajax Amsterdam réclame entre 15 et 20 M€. 💰



(@Santi_J_FM / @sebnonda) pic.twitter.com/Njeh85ZuDk — Actu Ligue 1 (@ActuL1_) May 22, 2024

Une somme que pourrait poser le club de la Principauté et qui pourrait l’acheter pour remplacer Wissam Ben Yedder, en fin de contrat et qui ne devrait visiblement pas prolonger avec l’AS Monaco. En ayant fini à la deuxième place de la Ligue 1, les Monégasques joueront la Ligue des Champions et pourraient avoir un avantage sur les négociations avec l’attaquant Géorgien.