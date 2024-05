Coupe de France : L’OL reçoit un précieux coup de pouce contre le PSG

L’OL croise le fer avec le PSG, ce samedi (21h). Avant cette finale de la coupe de France, Lyon a reçu le coup de pouce d’Eric Roy.

Le PSG, hyper favori face à l’OL

L’OL a déjà atteint ses objectifs cette saison. D’abord le maintien en Ligue 1, puis la qualification directe pour la coupe d’Europe, plus précisément la Ligue Europa. Toutefois, le club rhodanien a l’opportunité de se mettre la cerise sur le gâteau. Il est en finale de la coupe de France et tout proche de remporter le trophée, 12 ans après son dernier sacre. Il s’agit d’une finale de coupe, donc d’un match couperet, avec son lot d’incertitudes.

Cependant, il faut noter que l’équipe de Pierre Sage n’a pas la faveur des pronostics, face au triple champion consécutif de France. D’ailleurs, Lyon s’est incliné lourdement, deux fois cette saison face à Paris, en Ligue 1. Deux défaites (4-1) lors des matchs aller et retour du championnat. Éliminé en demi-finale de la Ligue des champions, le PSG aimerait bien réussir le doublé championnat-coupe, pour sauver sa saison.

Éric Roy assure que l’OL a des arguments pour gagner cette finale

Entraineur du Stade Brestois, Eric Roy a filé un tuyau à l’Olympique Lyonnais, face au Paris Saint-Germain. En effet, son équipe a tenu les Parisiens en échec (2-2), lors de la 19e journée de Ligue 1, fin janvier. En trois confrontations avec Paris, cete saison, Brest a marqué 6 buts. « Si Lyon peut battre le PSG ? Oui », a -t-il répondu dans Le Progrès, avant d’argumenter son avis : « Je pense que l’OL a dû tirer des enseignements de ses défaites devant le PSG […]. Lyon a les arguments pour inquiéter le Paris. Il ne faut pas être trop frileux ».

Désigné meilleur entraîneur de la Ligue 1, cette saison, Eric Roy livre sa recette pour faire tomber l’équipe de Luis Enrique. « La possession, l’OL ne l’aura pas. Mais après, et je l’ai vu avec le Stade Brestois, on était mené (2-0) au Parc des Princes et on a fait (2-2). […]. Il faut essayer de faire ses deux ou trois passes pour quitter la densité parisienne. L’avantage, c’est qu’il y a possibilité de jouer devant le PSG, car il laisse toujours des espaces », a-t-il indiqué.