OL : Jake O’Brien déballe tout sur le secret de réussite de Pierre Sage

Jake O’Brien, le défenseur irlandais de l’OL, a récemment partagé son admiration pour Pierre Sage qui a su transformer les Gones en une force redoutable de Ligue 1.

OL : Jake O’Brien, un joueur sous-estimé devenu un cadre

Jake O’Brien a rejoint l’Olympique Lyonnais pour un maigre montant d’un million d’euros en août 2023. Il est arrivé sous une forme relativement inconnue et à en juger par les commentaires de Laurent Blanc à son arrivée au Groupama Stadium, on s’attendait à peu de choses.

Mais il s’est imposé à Lyon, se faisant une place en défense, terminant deuxième meilleur buteur du club en Ligue 1 et participant collectivement à l’un des grands retours de l’histoire sportive récente. « Il m’a fallu quelques matchs pour entrer, mais une fois entré, j’ai joué mon premier match et j’ai montré aux fans ce que j’étais », a témoigné O’Brien.

La relégation, Jake O’Brien n’y a jamais pensé

En février dernier, Lyon était encore dans la zone de relégation, mais sur la seconde partie de saison, aucune équipe n’a récolté plus de points en Ligue 1 que les Gones. Une remontée incroyable qui les a vu grimper au classement jusqu’à une position finale de sixième et une place en Ligue Europa, avec une finale de Coupe de France à disputer contre le PSG.

Dans une interview à Get French Football News, Jake O’Brien a clairement indiqué n’avoir jamais vu la relégation comme une évidence. « Cela n’avait aucun sens pour moi qu’avec l’équipe que nous avions, nous puissions être relégués. Cela n’avait aucun sens dans ma tête. Il s’agissait d’inscrire quelques points au tableau et de démarrer et vous avez vu depuis cette pause que nous avons montré aux gens ce que nous faisions », a-t-il indiqué.

Pierre Sage, l’architecte d’une remontée historique

Après seulement sept matchs sur le banc des Gones, Fabio Grosso est débarqué puis remplacé par Pierre Sage. Avec l’homme de 44 ans, qui faisait sa grande première sur le banc d’une équipe professionnelle, l’OL est rentré dans une autre dimension avec de très bons résultats. « Pierre a apporté une bonne ambiance autour de l’équipe, une cohésion pour se battre les uns pour les autres. Nous jouons tous pour lui et pour nous-mêmes », témoigne Jake O’Brien à propos de l’impact de son entraîneur.

Sage a su instaurer une atmosphère de confiance au sein du club, permettant aux joueurs de s’exprimer pleinement sur le terrain. « Nous voulions vraiment jouer pour lui. Ce n’est pas seulement un entraîneur, il vous parle en tant que personne, pas seulement en tant que joueur, pour essayer de vous faire progresser », a ajouté le joueur de 23 ans.