FLASH Mercato : L’AS Monaco officialise un important départ !

C’était attendu, c’est désormais officiel. L’attaquant français de 33 ans, Wissam Ben Yedder, ne sera pas un joueur de l’AS Monaco la saison prochaine.

C’est terminé entre Wissam Ben Yedder et l’AS Monaco

Arrivé à l’été 2019 en provenance du FC Séville contre un chèque de 40 millions d’euros, Wissam Ben Yedder quitte les rangs de l’AS Monaco. Après cinq ans de bons et loyaux services, avec notamment 118 buts et 34 passes décisives en 201 matches toutes compétitions confondues, l’attaquant de 34 ans n’a pas reçu de proposition pour prolonger son contrat qui expire le 30 juin prochain.

C’est une page spéciale de l’histoire du Club qui se tourne cet été 🔚



L’AS Monaco annonce le départ de Wissam Ben Yedder, dont le contrat arrive à son terme le 30 juin 2024.



L’AS Monaco a annoncé dans un communiqué officiel le départ de son capitaine. De retour en Ligue 1 après avoir brillé trois saisons en Liga, l’ancien avant-centre de Toulouse FC quitte la Principauté avec le titre de deuxième meilleur buteur du club derrière Delio Onnis.

« Merci Wissam. C’est une page spéciale de l’histoire du Club qui se tourne cet été. L’AS Monaco annonce le départ de Wissam Ben Yedder, dont le contrat arrive à son terme le 30 juin », écrit le vice-champion de France sur son site.

Thiago Scuro rend hommage à Wissam Ben Yedder

Dans le communiqué annonçant le départ de Wissam Ben Yedder, le directeur général de l’AS Monaco, Thiago Scuro, a rendu un bel hommage à l’international français.

« Tout le monde connait les qualités de Wissam, celles d’un attaquant exceptionnel, doté d’un sens du jeu et du but incroyables. Ce qu’il a fait sur le terrain durant ces cinq saisons restera dans l’histoire du Club. Nous lui souhaitons le meilleur pour la suite », a déclaré le dirigeant brésilien, actant ainsi la fin d’une belle histoire à l’AS Monaco.