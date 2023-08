Accusé d'agression, Wissam Ben Yedder est au cœur des débats à Monaco. Des accusations qui ont poussé l'ASM à prendre une décision sur son avenir.

AS Monaco : Wissam Ben Yedder accusé d'agression sexuelle

Malgré une enquête pour agression sexuelle et tentative de viol, Wissam Ben Yedder peut compter sur le soutien de l'AS Monaco et notamment de son entraîneur. Interrogé sur le sujet, Adi Hütter a évoqué le cas de son attaquant. "Il a montré une top réaction. Ma relation avec Wissam ne concerne que le sport. Mon travail, c'est de mettre les meilleurs joueurs sur le terrain, Wissam en fait partie. Il n'y a aucun doute concernant le fait qu'il joue."

Des déclarations qui devraient rassurer le capitaine monégasque qui a pu inscrire un doublé lors de la victoire face à Clermont (4-2), malgré une mise en examen survenue la semaine dernière.

Ben Yedder ne sera pas conservé

Arrivé en 2019, l'ancien Toulousain ne devrait pas être conservé par Monaco, selon les informations de RMC Sport. Une décision qui s'explique par le fait que le joueur soit dans l'œil de la justice, mais aussi en raison de son salaire. Le Français touche actuellement 650 000 euros par mois, une somme nettement supérieure au 300 000 euros d'Aleksandr Golovin, deuxième plus gros salaire du vestiaire.

Des montants qui ne reflètent plus la politique financière du club depuis l'arrivée de Thiago Scuro au poste de directeur sportif. Un départ était déjà envisagé cet été et si l'OM figurait comme destination de prédilection pour le capitaine, ses affaires judiciaires ont dû pousser les Marseillais à se retirer du dossier. Pas inquiété, l'international français devrait être titulaire face au RC Strasbourg pour le deuxième match de Ligue 1. Une rencontre qui pourrait voir Denis Zakaria disputer ses premières minutes sous le maillot Rouge et Blanc.