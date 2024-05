Avec le dossier de la vente OM, l’Olympique de Marseille se retrouve une fois de plus au centre des débats. Récemment, Thibaud Vézirian, journaliste connu pour ses affirmations répétées sur le rachat imminent du club phocéen à l’Arabie Saoudite, a été invité par les South Winners, un groupe ultra de l’OM, à visiter leur local marseillais. Cette invitation a jeté de l’huile sur le feu dans une communauté de supporters déjà très agitée par une saison décevante en Ligue 1.

Vente de l’OM : Thibaud Vézirian, héros ou usurpateur ?

Entre les mauvais résultats en championnat et l’incertitude autour de la direction du club, la visite de Vézirian a suscité de vives réactions. Le journaliste, qui clame haut et fort depuis plus de trois ans que la vente de l’OM est « archi archi archi OK », a promis de révéler bientôt de nouveaux éléments confirmant ses dires. Sur les réseaux sociaux, il n’a pas manqué de faire savoir sa présence chez les Ultras, une démarche qui a provoqué l’ire de certains supporters qui le voient comme un opportuniste.

Pendant ce temps, l’Insider Olympique du Roi fait une annonce fracassante sur Twitter où il annonce l’arrivée de deux Jets Privé saoudiens en direction de Marseille. Cette révélation n’enlève en rien le grand doute que provoque chaque prise de parole de Thibault Vézirian.

Demain deux Jet privé au départ D’Arabie Saoudite arrive sur Marseille. Bonne nuit #VenteOM — Olympique du Roi 🇵🇸 (@Antara_OM) May 26, 2024

Le scepticisme est d’autant plus marqué que Vézirian, parfois qualifié d’usurpateur, avait été précédemment identifié comme supporter du PSG, ce qui rend sa proximité avec les Ultras de l’OM particulièrement controversée. De vieilles publications sur les réseaux sociaux ont été exhumées pour souligner cette contradiction, exacerbant les tensions au sein de la communauté de fans de l’Olympique de Marseille.

OM Vente : l’invitation controversée de Thibaud Vézirian par les Ultras !

Pendant ce temps, des voix plus modérées comme celle de Mathieu Grégoire de L’Équipe, assurent que Frank McCourt, l’actuel propriétaire, n’a pas l’intention de vendre le club. Cette dissonance entre les affirmations de Vézirian et la réalité observée par les journalistes sportifs sur le terrain crée un climat de méfiance et de confusion parmi les fans de l’OM.

Alors que Marseille cherche à retrouver son éclat, les rumeurs de vente continuent de dominer les discussions, ce qui laisse les supporters entre espoir et frustration. Le club, ses joueurs et ses fans méritent clarté et stabilité pour envisager un avenir plus serein. L’invitation du journaliste sportif aux affirmations douteuses était risquée puisque des fans marseillais pas vraiment fans de sa posture déstabilisatrice de leur club auraient pu s’en prendre à lui.