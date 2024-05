Vente OM : Zidane et les Saoudiens, le plan réel de Frank McCourt dévoilé

Les théorises autour de la vente OM se multiplient. Elles ont récemment fait état d’une arrivée imminente de l’Arabie saoudite à la tête du club, avec Zinedine Zidane comme futur entraineur. Sauf que Frank McCourt ne l’entend pas de cette manière.

Vente OM : Franck McCourt maintient sa position initiale

La fin de saison de l’Olympique de Marseille est marquée par une quête tumultueuse : celle d’un nouvel entraîneur pour la saison prochaine. Pablo Longoria, le président de l’OM, ​​et son équipe sont en plein travail en coulisse pour dénicher celui qui remplacera Jean-Louis Gasset. Cependant, cette recherche est semée d’embûches, et chaque semaine apporte son lot d’échecs.

La difficulté à trouver un nouvel entraîneur a ainsi donné du crédit à une théorie circulant autour de la vente OM : le choix du prochain entraîneur serait lié à la finalisation du rachat du club par l’Arabie Saoudite. De plus, le nom de Zinedine Zidane est avancé comme le candidat idéal pour prendre les rêves de l’équipe phocéenne et la guider vers de nouveaux succès.

L’annonce de Zizou comme potentiel entraîneur provoque un engouement chez les supporters marseillais, qui voient en lui un symbole de renouveau et de réussite pour l’OM. Cependant, cette perspective, étroitement liée à la vente du club aux Saoudiens est un scénario peu probable cet été. Et pour cause, le propriétaire Franck McCourt reste inflexible quant à la cession de son club.

L’Olympique de Marseille n’est pas en vente

Mathieu Grégoire, journaliste de L’Equipe, a confirmé cette position de Franck McCourt lors d’une intervention au micro du Football Club de Marseille. Selon lui, le milliardaire américain n’est pas disposé à céder le contrôle de l’OM malgré les sollicitations des dirigeants saoudiens. « S’il y a une chance que ce soit Zidane le nouvel homme fort du projet ? Non ! Frank McCourt ne veut pas vendre l’OM à l’heure où on se parle », a-t-il déclaré.

Cette résistance soulève des interrogations quant aux motivations réelles de Franck McCourt de rester aux commandes de l’Olympique de Marseille, car il reste très discret sur ses intentions et n’accorde pas d’interviews pour expliquer sa stratégie. « Je n’ai pas la réponse, car (…)Toutes nos demandes d’interviews sont refusées ».

Cette situation laisse ainsi les supporters dans l’expectative, partagés entre l’enthousiasme suscité par l’idée d’une arrivée Zinedine Zidane à la tête de l’OM et la réalité d’une vente qui semble au point mort pour le moment.