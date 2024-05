Mercato RC Lens : Frank Haise au clash pour l’OM…

Frank Haise veut profiter du prochain mercato pour quitter le RC Lens. Ciblé par l’OM, il aimerait rejoindre ce club et pourrait donc entrer en clash avec ses dirigeants qui envisageraient de mettre leur véto sur son départ.

Mercato : Une révolution au RC Lens

L’idylle entre Franck Haise et le RC Lens semble bel et bien terminée. Le club artésien serait sur le point de démarrer une nouvelle ère cet été. Plusieurs départs importants sont planifiés et l’organigramme du club va donc être chamboulé. Cela n’est pas du goût de l’entraîneur. Un an après avoir fait des Sang et Or des vice-champions de France, le très respecté technicien veut changer d’air. Et son ambition est de rejoindre un autre club de l’élite française.

Haise est sous contrat avec le RC Lens jusqu’en juin 2027. Son départ ne peut donc pas se concrétiser sans l’accord de son club. Des négociations devraient avoir lieu entre les différentes parties concernées. Dans tous les cas, la décision du principal intéressé est prise et il ne se voit pas continuer du côté de Bollaert. Selon L’Equipe, Frank Haise envisage bien de partir dès cet été, mais la direction du RCL compte tout mettre en œuvre pour l’en empêcher.

L’OM ou l’OGC Nice pour Frank Haise

Le technicien de 53 ans pourrait prendre une année sabbatique, mais n’exclut pas de retrouver un club s’il parvient à se délier du Racing Club de Lens. Il est dans le viseur de l’OM. Le club phocéen n’en pas fait cependant pas sa priorité, Paulo Fonseca étant devant lui dans la hiérarchie des coachs ciblés.

Le technicien français a donc choisi d’être maître de son destin et d’offrir ses services à un club qui le veut vraiment et maintenant. Si l’on en croit une information de Foot Mercato, Haise espère rebondir à l’OGC Nice. D’après les informations du média, il serait en concurrence avec Bruno Genesio pour le poste.

Parallèlement au départ de Frank Haise, le RC Lens s’apprête à vivre des changements significatifs au sein de son organigramme. Le coordinateur sportif Frédéric Hébert et son adjoint Romain Peyrusqué ont été démis de leurs fonctions. Ils devraient prochainement être convoqués pour un entretien préalable qui pourrait aboutir à leur licenciement. Par ailleurs, le directeur général Arnaud Pouille est également pressenti pour quitter le club dans un avenir proche.