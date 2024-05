Mercato LOSC : Jonathan David vers Madrid ?

Sous contrat jusqu’en juin avec le LOSC, l’avenir de Jonathan David semble s’écrire en Espagne pour la saison prochaine. Le talentueux attaquant canadien de 24 ans attire les regards des grands clubs européens

Des offres intéressantes pour le LOSC

Auteur d’une très belle saison en Ligue 1 avec 19 buts, Jonathan David fait partie des attaquants les plus convoités d’Europe. Il est dans le viseur de l’AC Milan. Le club italien qui cherche le successeur d’Olivier Giroud – en partance pour la MLS – a fait du Canadien une priorité, l’ayant déjà approché cet hiver. Mais les enchères pourraient vite monter cet été, car la concurrence s’annonce rude sur le dossier. D’après les informations de Relevo, l’Atlético Madrid a coché son nom en cas de départ d’Álvaro Morata et de Memphis Depay.

Les Colchoneros pourraient rapidement formuler une offre pour le buteur canadien, estimé à 40 millions d’euros par sa direction. À en croire les informations du Corriere dello Sport, l’AS Roma pense aussi au buteur de 24 ans. De quoi faire les affaires du LOSC, qui espère toujours récupérer entre 40 et 50 millions d’euros. Un prix d’achat sans doute attractif pour bon nombre de clubs européens à la recherche d’un attaquant régulier et à la marge de progression encore réelle à tout juste 24 ans.

Jonathan David envisage de rester

L’attaquant canadien ne dispose plus que d’une seule année de contrat avec le LOSC. Exception faite d’une prolongation de contrat, le club nordiste n’aura sans doute pas d’autre choix que de céder son meilleur atout offensif. À moins que ce dernier ne consente à prolonger son bail avec les Dogues. » Il peut se passer beaucoup de choses dans le football, mais il y a toujours une chance que je reste ici, » a confié Jonathan David à l’occasion d’un entretien accordé à a Voix des Sports.

« Depuis que j’ai rejoint le LOSC, chaque été il y a des rumeurs annonçant que j’étais sur le départ, que j’allais être transféré et finalement que s’est-il passé ? Eh bien, je suis resté pendant quatre saisons. Je suis encore sous contrat pendant un an, on a aussi une chance de jouer la Ligue des Champions, alors ou, bien sûr, que c’est possible que je reste. »