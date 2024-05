Barrage de Ligue 1 : ASSE – Metz, la mauvaise tendance se confirme !

Troisième de Ligue 2, l’ASSE a-t-elle plus de chances de rejoindre l’élite, à l’issue des barrages contre le FC Metz ?

Barrages : Les statistiques sont en faveur des clubs de la Ligue 1

L’ASSE a réussi à passer le stade des play-offs, en éliminant Rodez AF (2-0), vendredi dernier. Elle doit maintenant affronter le FC Metz, en barrages pour espérer retrouver la Ligue 1. Contrairement aux play-offs, les barrages se disputent en deux matchs. L’AS Saint-Étienne affrontera donc les Messins en aller et retour, respectivement le jeudi 30 mai à Geoffroy-Guichard et le dimanche 2 juin à Saint-Symphorien.

Troisième de Ligue 2 à l’issue du championnat régulier, l’ASSE affrontera le 16e de la Ligue 1 comme annoncé. Avant le choc décisif, nous avons jeté un coup d’œil rétrospectif sur les derniers barrages disputés entre le 3e de la Ligue 2 et le barragiste de la Ligue 1. Et les statistiques donnent les clubs de Ligue 1 vainqueur, soit 3 fois sur 5.

Du temps où il avait 20 équipes dans l’élite, le 18e s’était maintenu à l’issue des exercices suivants : 2017-2018, 2018-2019 et 2020-2021. Le 3e de la Ligue 2 avait réussi à reléguer le barragiste de la Ligue 1, à 2 reprises, au terme des saisons 2016-2017 et 2021-2022. Pour rappel, il n’y a pas eu de barrages en 2019-2020, en raison du Covid. La saison dernière non plus, les barrages n’ont pas été disputés, car les 4 derniers de Ligue 1 ont été relégués directement, pour le passage de 20 à 18 clubs dans l’élite.

Dall’Oglio et l’ASSE y croient jusqu’au bout

L’ASSE croit pouvoir enfoncer le FC Metz, à l’issue de la double confrontation. Et cela passe forcément par une victoire, d’abord, à Geoffroy-Guichard, lors du match aller. Olivier Dall’Oglio compte sur le soutien du peuple vert pour y arriver. « On aura besoin de ce public-là pour être portés face à Metz », a-t-il demandé, à la suite de l’élimination de Rodez.

Sur l’aire de jeu, les Stéphanois devront également mouiller le maillot. Mais surtout être plus efficaces que contre Rodez. « Face à cette équipe de Ligue 1, il faudra aussi être plus clinique », a recommandé l’entraineur de l’ASSE.