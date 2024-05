OM mercato : Ça sent mauvais pour Valentin Rongier

Valentin Rongier, milieu de terrain de l’OM, pourrait être emporté par le vent du changement du mercato estival qui souffle au club phocéen. La direction de l’Olympique de Marseille penserait très sérieusement à le laisser partir dans cette fin de saison malgré un contrat courant jusqu’en 2026.

Le mercato de l’OM s’emballe, Valentin Rongier au rang des victimes

L’avenir Valentin Rongier à l’Olympique de Marseille est incertain après une saison marquée par les blessures. Le milieu de terrain marseillais a été victime d’une grave blessure, une fracture de la rotule, le 5 novembre 2023, lors du match face au LOSC Lille. En raison des douleurs au genou, son délai de retour sur le terrain est rallongé. Il est encore en convalescence. En raison des pépins physiques, il n’a pas pu apporter son énergie au club phocéen sur le terrain durant cette campagne.

Cette situation le place malheureusement sur la liste des transferts de l’OM. Le club va réduire sa masse salariale à cause de sa non-participation aux compétitions européenne la saison prochaine. Un gros manque à gagner qui oblige Pablo Longoria à procéder à un dégraissage de l’effectif.

Rongier mis sur le marché des transferts

Selon les informations de Livefoot, la direction de l’Olympique de Marseille aurait décidé de se séparer de son joueur cet été. Si un club lui présentait une belle offre, elle pourrait être acceptée même si elle est loin des attentes du club sur le plan financier. L’OM espérait un montant entre 10 et 15 millions d’euros, mais céder un joueur blessé à ce prix reviendrait du miracle.

La direction de l’Olympique de Marseille s’active pour trouver un nouveau coach afin de remplacer Gasset parti à la retraite et qui était de toute façon en fin de contrat. Le sort du milieu de terrain dépendra aussi en grande partie du prochain entraîneur. S’il décide de le garder, a direction pourrait abandonner l’idée de le vendre cet été. Autrement, on ne devrait plus revoir l’ancien nantais sous les couleurs marseillaises.