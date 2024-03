OM : Une grande nouvelle tombe pour Valentin Rongier !!!

Avant de recevoir ce dimanche le PSG au stade Vélodrome, l’OM a appris une bonne nouvelle. Valentin Rongier a fait un nouveau pas vers son retour à la compétition.

OM : Valentin Rongier en pleine course à l’entraînement

L’Olympique de Marseille traverse une période difficile avec une infirmerie de plus en plus remplie. Les récentes blessures de joueurs clés comme Jonathan Clauss, Bamo Meïté, Pape Gueye et Ismaïla Sarr ont rendu la situation plus complexe pour l’entraîneur Jean-Louis Gasset. Alors que la trêve internationale aurait dû être l’occasion de récupérer des joueurs blessés, elle a au contraire accentué les problèmes pour l’OM, surtout à l’approche du match décisif contre le PSG, le leader du championnat.

En plus de ces récentes blessures, l’OM doit également faire face à des absences de longue durée, dont celle de Valentin Rongier. Victime d’une blessure au genou nécessitant une intervention chirurgicale en novembre dernier, le milieu de terrain français a dû repousser plusieurs fois sa reprise en raison de douleurs persistantes, laissant penser que sa saison était déjà compromise. Cependant, des événements plus encourageants émergent pour le capitaine de l’OM.

En effet, une vidéo diffusée sur les réseaux sociaux montre Valentin Rongier en pleine course à l’entraînement de l’OM ce jeudi, suggérant qu’il est en train de reprendre une activité physique plus intense. Cette évolution laisse entrevoir un retour plus rapide que prévu, même si la prudence reste de mise quant à fixer une date exacte pour son retour dans le groupe de Jean-Louis Gasset.

Il ne faudra pas précipiter son retour à la compétition

Cette publication est en tout cas une bonne nouvelle pour l’OM, qui pourrait bénéficier du retour de son capitaine sur les terrains de Ligue 1 dans un avenir proche. Néanmoins, il ne faudra pas précipiter les choses et permettre à Valentin Rongier de reprendre en douceur pour éviter une éventuelle rechute. En attendant de voir comment évolue sa rééducation, l’OM devra trouver des solutions de rechange pour composer son équipe, notamment face au PSG dimanche prochain au stade Vélodrome.