Le Stade Rennais a pour projet de construire un nouveau stade. L’actionnaire François Pinault s’active en tout cas dans cette entreprise.

Stade Rennais : Pinault veut un nouveau stade

D’après les informations de France 3, l’actionnaire majoritaire du Stade Rennais François Pinault aurait pour projet de construire un nouveau stade pour y accueillir les matchs à domicile du SRFC. Le but serait pour le club breton de disposer de sa propre enceinte, d’environ 40 000 à 45 000 places. Pour ce faire, le propriétaire rennais vise la friche industrielle de la Barre Thomas, non loin de l’actuel Roazhon Park.

Cette envie répond à deux raisons principales : le souhait pour le Stade Rennais de disposer de son propre stade, et le besoin d’une enceinte capable d’accueillir plus de spectateurs qu’actuellement au Roazhon Park (29 000).

Un projet pas gagné d’avance

Les matchs se disputent souvent à guichets fermés à Rennes, et plusieurs supporters n’arrivent pas à obtenir de billets pour les jours de match. Un problème auquel veut remédier François Pinault. Pour Loïck Le Brun, conseiller municipal à Rennes, cette initiative est une bonne idée : « Ce serait une forme de reconnaissance et de respect de la part de la ville que de laisser François Pinault construire un grand stade à Rennes. Sur des terres industrielles et avec l’argent à 100% privé«

Le projet n’est toutefois pas gagné d’avance, la mairie de Rennes n’y étant pas très favorable. Cette dernière préconise un agrandissement du Roazhon Park, en raison de « l’attachement » qu’ont les supporters à ce stade, mais également par souci d’écologie.