Mercato : Un défenseur annonce son départ officiel du FC Nantes

Prêté au FC Nantes avec une option d’achat, Eray Cömert a mis fin aux spéculations sur son avenir. Il a annoncé son retour à Valence, son club d’origine.

Eray Cömert s’est imposé au FC Nantes

Le prêt d’Eray Cömert du FC Valence au FC Nantes, pour une saison, a pris fin. Mais il avait la possibilité de rester définitivement sous le maillot Jaune et Vert, car son contrat est assorti d’une option d’achat. De plus, il a été beaucoup utilisé lors de l’exercice, d’abord par Pierre Aristouy, puis Antoine Kombouaré. Le défenseur central a été titulaire 23 fois, en 25 apparitions en Ligue 2, et a même marqué 2 buts.

Avec près de 2000 minutes de jeu cumulées, il fait partie des joueurs les plus utilisés cette saison par le staff technique nantais. Eray Cömert s’est donc imposé au FC Nantes, mais il ne restera pas en Loire-Atlantique.

Eray Cömert annonce son départ du FC Nantes

Le club de Waldemar Kita n’a pas levé l’option d’achat, qui accompagne son prêt. Il a annoncé lui-même son départ du FC Nantes, dans un message posté sur les réseaux sociaux. « Je tiens à remercier le club, le staff, mes coéquipiers, et surtout, les incroyables fans », a-t-il écrit d’abord, avant d’annoncer la couleur : « Il est temps pour moi de dire au revoir, car j’ai décidé de continuer mon voyage ailleurs ».

L’international Suisse (15 sélections) retourne donc à Valence CF en Espagne où son contrat va jusqu’au 30 juin 2026. Néanmoins, il est fort probable qu’il fasse l’objet d’un transfert pendant le mercato d’été. Surtout qu’il ne rentre pas dans les plans du technicien du club Che, Ruben Baraja.