Alerte Mercato à Liverpool : Ibrahima Konaté proche du PSG ?

Désireux de s’offrir une pointure en défense centrale, le PSG pourrait finalement recruter Ibrahima Konaté sur ce mercato estival. Le joueur de Liverpool serait sur les tablettes de Luis Campos.

Konaté, une cible de choix pour le PSG

Pilier de la défense de Liverpool, Ibrahima Konaté est perçu comme une opportunité pour de nombreux clubs européens. La polyvalence du défenseur de 25 ans et sa capacité à évoluer tant dans l’axe gauche que droit d’une charnière centrale sont très appréciées. Malgré ses quelques blessures, Konaté a réalisé une saison de haut vol et passé un cap cette année. Des performances qui poussent son club à engager les discussions pour une prolongation de contrat. À l’instant T, il ne lui reste que deux années sur son contrat chez les Reds.

De quoi donner des idées à divers clubs européens à l’approche du mercato estival et notamment le PSG. Alors que Liverpool reste confiant quant à la finalisation des discussions pour la prolongation de Konaté, le Paris Saint-Germain pourrait profiter d’une éventuelle impasse pour tenter sa chance. La recherche d’un défenseur central est une priorité pour le club, et Konaté pourrait bien répondre à ce besoin. Sa jeunesse, son expérience internationale et sa capacité à s’adapter à différents rôles défensifs en font un candidat idéal pour renforcer la ligne arrière du PSG.

Le PSG en embuscade sur le dossier

Selon L’Equipe, Ibrahima Konaté n’aurait pas fait l’objet d’une approche concrète et directe de la part du PSG à ce jour. En attendant l’issue des discussions entre le joueur et Liverpool, le club parisien reste en embuscade, prêt à intervenir si une ouverture se présente. Une situation qui rappelle combien le mercato estival peut être imprévisible et riche en opportunités pour les clubs ambitieux comme le PSG.

Ibrahima Konaté au PSG ? Rien n’est encore fait, mais la possibilité existe. Surtout que le défenseur formé au FC Sochaux serait très touché par le départ de son coach Jürgen Klopp. Avec un mercato toujours plus compétitif, les dirigeants parisiens pourraient bien frapper un grand coup en s’attachant les services du talentueux défenseur central de Liverpool. Les prochaines semaines seront décisives pour l’avenir de Konaté et les ambitions du PSG pour la saison à venir.