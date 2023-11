Natif de la région parisienne, Ibrahima Konaté n’a pas exclu pas forcément un futur transfert au PSG. Mais ses dirigeants de Liverpool ne semblent pas pressés de le laisser partir.

Mercato PSG : Ibrahima Konaté fait un clin d’oeil au Paris SG

Deux ans après son arrivée à Liverpool en provenance du RB Leipzig contre un chèque de 40 millions d’euros, Ibrahima Konaté se projette déjà dans le futur et se verrait bien dans le maillot du Paris Saint-Germain. Interrogé par Canal+ dimanche passé, le défenseur central de 24 ans a publiquement affiché son amour pour le club de la capitale française.

« Le PSG aujourd’hui, ils ont recruté des joueurs qui s’entendent bien et qui jouent en équipe nationale. Pour les fans parisiens, ça leur fait plaisir, car ils ont des propres Parisiens dans leur équipe. C’est ce qu’ils attendaient depuis des années. Si je me vois au PSG. Mais non, te dire non, ça serait te mentir. Mais te dire que j’y pense comme un objectif à l’heure actuelle, non pas du tout », a Ibrahima Konaté. Des propos qui ont résonné comme un appel du pied de l’international français au PSG, mais selon un journaliste anglais, il n’y a absolument rien entre Ibrahima Konaté et le Paris SG.

« Il n'y a pas d'intérêt concret de la part du PSG » pour Ibrahima Konaté

En effet, selon le journaliste Niels Jones, même s’il cherche à recruter un défenseur central prometteur, le Paris Saint-Germain ne pense pas actuellement à Ibrahima Konaté. D’ailleurs, si c’était le cas, Jürgen Klopp et les dirigeants de Liverpool ne seraient même pas prêts à se séparer de leur roc défensif.

« Les commentaires d'Ibrahima Konaté sur le PSG ont fait couler beaucoup d'encre ces derniers temps, mais du point de vue de Liverpool, je ne pense pas qu'il y ait lieu de s'inquiéter. Il a évidemment des liens avec Paris et il n'allait jamais dire 'non, je ne veux pas jouer pour le club de ma ville natale'. Pour autant que je sache, il n'y a pas d'intérêt concret de la part du PSG, et Liverpool n'en tiendrait pas compte s'il y en avait un », a expliqué le spécialiste de l’actualité des Reds sur CaughtOffside.