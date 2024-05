Barrage contre Metz : L’ASSE prend des dispositions spéciales pour Mikautadze

Face au FC Metz, ce jeudi, l’ASSE doit se méfier de Georges Mikautadze sur le terrain, mais aussi le protéger contre les supporters à Geoffroy-Guichard.

ASSE-FC Metz : Se méfier du boureau Mikautadze

L’ASSE doit trouver les moyens pour museler Georges Mikautadze, le buteur du FC Metz. Revenu en Moselle en janvier, il a porté à bout de bras le club messin, qui a fini barragiste alors qu’il était menacé de relégation en Ligue 2. L’avant-centre de 23 ans a été auteur de 13 buts et 4 passes décisives en 20 matchs joués en Ligue 2, entre janvier et mai. En plus, le N°10 du FC Metz est un ennemi de l’AS Saint-Etienne.

Natif de Lyon, il a été formé au sein de l’Académie de l’OL entre 2008 et 2015. De ce fait, il a été nourri à la rivalité entre les deux clubs. Georges Mikautadze avait d’ailleurs chambré les Stéphanois à Geoffroy-Guichard, la saison dernière, à la suite de son doublé avec le FC Metz contre l’ASSE (1-3) en avril 2023. Et cela avait suscité la colère du public stéphanois. C’est donc un véritable bourreau des Verts qui sera présent contre eux ce jeudi soir.

Pas de plan anti-Georges Mikautadze

Malgré cela, Olivier Dall’Oglio n’a pas prévu de plan anti-Georges Mikautadze. Il fait confiance à ses défenseurs pour le contrôler sur le terrain. « C’est un joueur de grande qualités techniques, capable de mettre des buts contre n’importe qui […], mais on ne va pas faire un marquage individuel tout terrain sur lui », a indiqué l’entraineur de l’ASSE, en conférence de presse d’avant-match.

Protection particulière pour le natif de Lyon

Mais le Franco-Géorgien ne sera pas surveillé seulement sur l’aire de jeu ! Le club ligérien a également pris des dispositions particulières dans les tribunes, pour éviter que des supporters s’en prennent au joueur à la fibre lyonnaise, selon Evect. D’importants moyens de sécurité ont donc été déployés dans l’enceinte stéphanoise. L’ASSE veut ainsi parer tout débordement, qui pourrait pénaliser l’équipe, comme ce fut le cas contre l’AJ Auxerre en 2022, en barrage retour.

L’AS Saint-Etienne a également en mémoire le gros coup dur contre Bordeaux, la saison dernière au Matmut Atlantique. Un supporter des Girondins s’en était pris à Lucas Buades de Rodez AF, ce qui avait coûté au FCGB une défaite sur tapis vert. Par conséquent, Bordeaux avait été privé de la montée en Ligue 1.