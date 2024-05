Mercato : Il quitte l’OM et fait de grosses révélations sur son départ

L’OM a abordé une nouvelle ère lors du mercato estival de 2015 avec des départs fracassants. André-Pierre Gignac, André Ayew, Florian Thauvin et Dimitri Payet ont alors tous pris la porte.

L’OM et le souvenir douloureux d’une saison 2014-2015 ratée

Sous les ordres de Marcelo Bielsa, l’Olympique de Marseille lançait parfaitement sa saison 2014-2015 avec un début de saison fracassant, faisant rêver toute la Canebière. Malheureusement, ça restera finalement un succès apparent puisque l’OM a mal terminé sa saison, manquant même la qualification en Ligue des Champions. Un gros échec à l’époque pour un effectif rempli de joueurs tout de même talentueux.

Conséquence, la direction marseillaise, déjà sous le poids des difficultés économiques du club, devrait prendre d’importantes décisions. Il fallait la C1 pour sauver les meubles mais c’est raté. Le mercato estival devient alors crucial avec des départs en cascade dont André-Pierre Gignac, André Ayew, Florian Thauvin et Dimitri Payet. Ce fut une période qui a laissé un goût amer au footballeur ghanéen.

André Ayew, un avenir conditionné à l’OM

André Ayew, qui a grandement contribué au maintien du Havre dans l’élite après son retour en France, a partagé ses pensées sur une variété de sujets, y compris ses expériences à l’OM, ses relations avec les entraîneurs Marcelo Bielsa et Didier Deschamps, ainsi que son parcours avec la sélection du Ghana dans une interview poignante à Winamax. Le joueur de 34 ans a abordé les conditions de son départ de l’OM, un sujet qui a longtemps été l’objet de spéculations et de rumeurs.

« Mon futur à l’OM était conditionné à si on allait en Ligue des Champions », se souvient le Ghanée, qui a rappelé la situation de déficit que traversait le club phocéen à l’époque. « Je connais pas les chiffres, mais il n’y a que la Ligue des Champions qui peut nous aider pour que certains de ce groupe restent », a confié Ayew qui était arrivé en fin de contrat à l’époque.

OM : Ayew répond aux critiques et rétablit la vérité sur son départ

Le joueur ghanéen a révélé les vérités sur son départ, exprimant sa déception face à la manière dont les choses se sont terminées. Arrivé en fin de contrat, il était déjà informé par Vincent Labrune, le président marseillais à l’époque, que sa continuité dépendrait d’une qualification ou non en Ligue des Champions. Une condition qui n’a pu être remplie et André Ayew a dû quitter Marseille gratuitement. Son départ de la Canebière a fait l’objet de nombreuses spéculations et critiques auxquelles il répond.

« C’est facile à dire que je suis parti libre, pour l’argent… Moi je n’ai pas envie de partir, je ne veux pas partir. J’ai eu des offres avant, ce n’est pas maintenant que je veux partir », a expliqué l’ailier qui a rappelé que le club phocéen n’avait pas les moyens de le conserver, même si lui voulait en faire.