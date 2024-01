Un peu plus de deux ans après avoir quitté l'Olympique de Marseille, Florian Thauvin ne serait pas contre l'idée de faire son retour au Vélodrome.

Mercato OM : Florian Thauvin déclare encore sa flamme à Marseille

Âgé de 30 ans, Florian Thauvin a quitté l'Olympique de Marseille libre de tout contrat pour rejoindre les Tigres au Mexique en juillet 2021. De retour en Europe en janvier 2023, L'ailier français s'est offert un nouveau challenge en Serie A, où il s'est engagé au profit de l'Udinese. Si ses débuts ont été prometteurs, l'aventure semble avoir pris une mauvaise tournure pour Thauvin. Le champion du monde 2018 a perdu son statut de titulaire ces dernières semaines et est aujourd'hui tourné vers un retour en France et en Ligue 1. L'ancien joueur de Newcastle n'a jamais caché son amour pour le championnat français, où il a récemment été sollicité par l'OGC Nice. Malgré cet intérêt des Aiglons, le natif d'Orléans sait ce qu'il veut et préfère opter pour un retour à l'Olympique de Marseille.

Florian Thauvin rêve de l'OM

Alors que Pablo Longoria est actif sur le marché hivernal pour offrir des renforts à Gennaro Gattuso, il reçoit un appel du pied d'un ancien de la maison. Auteur de trois buts et une passe décisive en 18 matchs de Serie avec l'Udinese, Florian Thauvin a confié sa nostalgie pour la Ligue 1 au micro de Média Carré. L'attaquant de 30 a une fois encore clamé son amour pour le championnat français, où il a performé. Toujours aussi attaché à l'Olympique de Marseille, il reste ouvert à un retour sur la Canebière. Mais Thauvin le sait, son retour ne dépend pas que de lui. Il a tenu à rappeler qu'il y a l'entraîneur Gattuso, et le président, Pablo Longoria, qui ont des volontés. Le joueur passé par Lille est même pour “The Last Dance” à l’OM, qu'il pense être « quelque chose d’exceptionnel.»