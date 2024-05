Mercato : Accord total, l’OGC Nice tient son nouvel entraineur

L’OGC Nice tient son nouvel entraineur. Un accord total a été trouvé pour son arrivée sur la Côte d’Azur.

L’OGC Nice tient un accord total pour Franck Haise

Le nouvel entraineur de l’OGC Nice est connu. Sans surprise, ce sera Franck Haise (53 ans). D’après les informations de L’Équipe, un accord total a été trouvé entre toutes les parties, ce vendredi. « Après quelques heures de flottement, les négociations entre Nice et Lens viennent d’aboutir, ce vendredi, pour l’arrivée de Franck Haise sur le banc niçois », annonce le quotidien sportif. Le technicien en provenance du RC Lens va se lier au Gym pour trois saisons, soit jusqu’en juin 2027, à en croire la source.

Pour débaucher le coach des Lensois, la direction du Gym est tombée d’accord avec le club nordiste, autour d’une indemnité estimée à un peu plus de 2 M€. Franck Haise vient remplacer Francesco Farioli (35 ans). Le jeune coach italien a rejoint l’Ajax Amsterdam au Pays-Bas, après une seule saison sur le banc de touche des Aiglons.

Haise débarque au Gym avec son staff, Florian Maurice attendu

Après les départs de Florent Ghisolfi (ex-directeur sportif) à l’AS Rome et évidemment de Francesco Farioli et son staff, l’OGC Nice remet un nouvel organigramme technique en place. Franck Haise va débarquer sur la Côte d’Azur avec ses deux adjoints : Lilian Nalis et Johann Ramaré. Il sera aussi accompagné par Alexandre Pasquini, analyste vidéo, d’après le média.

Le nouveau coach retrouvera à Nice, Laurent Bessière et Ghislain Dubois, avec qui il avait travaillé au RC Lens. Ils étaient respectivement directeur de la performance et préparateur physique dans le Nord. Florian Maurice devrait aussi débarquer à l’OGC Nice, en provenance de Rennes. Il est pressenti pour occuper le poste de Directeur sportif, à la succession de Florent Ghisolfi.