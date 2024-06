Mercato – Kvaratskhelia : Un concurrent se rétracte, voie royale pour le PSG ?

Khvicha Kvaratskhelia est devenu le premier choix du PSG sur ce mercato pour combler le vide laissé par le départ de Kylian Mbappé. Alors que Paris semble avoir pris de l’avance sur ce dossier, un des concurrents a décidé de se retirer.

Mercato PSG : Le Barça se retire de la course pour Kvaratskhelia

Le joueur de 23 ans a disputé 44 matches toutes compétitions confondues cette saison, marquant 11 buts et fournissant neuf passes décisives. Depuis son arrivée à Naples en 2022, Khvicha Kvaratskhelia a marqué 25 buts et délivré 26 passes décisives pour l’équipe italienne.

Bien que le Géorgien puisse avoir quelques admirateurs, le PSG fait de sérieux efforts pour le signer cet été, et Barcelone se retire pour laisser le club de Ligue 1 sécuriser la superstar. La Gazzetta dello Sport rapporte que le joueur géorgien était le profil idéal pour le Barça, qui souhaitait renforcer l’aile gauche en attaque.

En fait, en Italie, on a affirmé que l’entraîneur avait beaucoup aimé le joueur lors du huitième de finale contre Naples, même si les Blaugrana étaient bien supérieurs. Maintenant, avec Hansi Flick sur le banc, les priorités ont peut-être changé concernant l’entrée sur le marché. Toutefois, le Barça, qui ne déborde pas de talent en attaque, perd une occasion au profit du PSG.

Kvaratskhelia, le profil idéal qu’il fallait à Luis Enrique

Luis Campos a travaillé aux côtés de Luis Enrique et Nasser al-Khelaïfi pour renforcer l’attaque après le départ de Mbappé, un vide qu’ils devront combler avec bien plus qu’un footballeur. Tous les trois espèrent avoir plusieurs nouveaux ajouts avant le début de la nouvelle saison au Parc des Princes et lors d’une récente réunion consacrée à la planification des transferts, Sport révèle qu’il a été décidé que la signature de Kvaratskhelia devrait être une priorité.

Le Géorgien s’intègre parfaitement dans le profil d’ailier gauche souhaité par Luis Enrique, apportant créativité et débordement au groupe. Ces derniers jours, des avancées significatives ont été enregistrées dans les négociations avec le PSG. Un accord contractuel préliminaire a été conclu avec le joueur, même si les détails financiers n’ont pas été rendus publics et que la clôture définitive de l’opération présente encore des complications.