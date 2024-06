Mercato : Un crack français recale l’OM !

L’OM cible sérieusement le défenseur français Lilian Brassier pour le mercato estival. Mais le Français envisage de découvrir un autre championnat la saison prochaine.

Lilian Brassier dans le viseur de l’OM

Le Stade Brestois va perdre un cadre lors du prochain mercato estival. En fin de contrat en 2025, le défenseur français, Lilian Brassier est très convoité sur le marché des transferts et pourrait quitter le club breton cet été. L’international français a été l’un des artisans de la belle saison du Stade Brestois en championnat de France.

Les hommes d’Eric Roy ont terminé cette campagne en occupant la troisième place au classement en Ligue 1. Ils ont validé directement leur ticket pour la Ligue des Champions la saison prochaine. Selon les informations de Tuttomercatoweb, l’OM s’affaire pour renforcer sa ligne défensive cet été et aurait jeté son dévolu sur le défenseur brestois Lilian Brassier.

Le président du club phocéen, Pablo Longoria et son bras droit Mehdi Benatia vont débourser 15 millions d’euros pour s’attacher les services de Lilian Brassier. Les dirigeants marseillais envisageraient de boucler ce dossier dans quelques semaines. Les dirigeants brestois sont ouverts au départ de leur défenseur lors du mercato estival si une bonne offre se présente.

🚨 L'OM est intéressé par Lilian Brassier du Stade Brestois ! 💙🤍



Lilian Brassier dit non à l’OM

Mais une mauvaise nouvelle tombe. Des clubs italiens entrent dans la course et pourraient damner le pion à l’Olympique de Marseille. L’AC Milan et Bologne se positionnent également pour recruter la pépite française en grande forme.

D’après les informations de Footmarseille, Lilian Brassier aurait décidé de poser ses valises en Italie et d’évoluer en Serie A. Son prochain club n’est pas officiellement connu. Mais selon la source, il va s’engager avec une formation italienne.