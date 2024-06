Mercato : De Laurentiis répond cash au PSG pour Kvaratskhelia !

Khvicha Kvaratskhelia veut signer au PSG sur ce mercato estival. Aurelio De Laurentiis, le président du SSC Naples, s’est exprimé sur la situation de son attaquant de 23 ans.

Khvicha Kvaratskhelia a dit « oui » au Paris SG

Deux ans après son arrivée à Naples, Khvicha Kvaratskhelia veut déjà changer d’air. Cible prioritaire pour remplacer Kylian Mbappé, qui va s’engager librement avec le Real Madrid, l’attaquant du SSC Naples serait bel et bien sur les tablettes des dirigeants parisiens. Après la presse italienne, c’est désormais le quotidien français L’Équipe qui confirme que l’international géorgien aurait effectivement trouvé un accord contractuel avec Luis Campos pour un transfert cet été.

Si une offre de 110 millions d’euros a été annoncée en boucle par les médias étrangers, le journal sportif dément cette rumeur et assure que le club de la capitale estime que Khvicha Kvaratskhelia ne vaut pas plus de 60 millions d’euros, alors que le Napoli évalue son joueur à 150 millions d’euros. Un écart énorme que des négociations serrées vont devoir combler, mais le dossier s’annonce d’ores et déjà très compliqué.

De Laurentiis refuse de libérer Kvaratskhelia

Réputé très dur en affaires, Aurelio De Laurentiis ne fera aucun cadeau au Paris Saint-Germain pour Khvicha Kvaratskhelia. Ce samedi, La Gazzetta dello Sport assure que même si Nasser Al-Khelaïfi lâche un chèque de plus de 100 millions d’euros, il ne sera pas écouté par son homologue napolitain, Aurelio De Laurentiis, qui n’entend pas se séparer de son joyau géorgien durant cet été.

Une tendance confirmée par le journaliste Fabrizio Romano, qui explique que le président du club de Victor Osimhen n’a pas changé d’avis et compte toujours conserver son joueur et aimerait même le convaincre de prolonger son contrat qui expire en juin 2027. D’ailleurs, le patron des Azzuri ne dit pas le contraire.

« Quand j’ai pris Kvara, personne n’était au courant. Puis il est devenu une idole. Il a un contrat jusqu’en 2027, je suis très heureux et serein. C’est vous qui stimulez les rumeurs : les contrats doivent être respectés », a confié Aurelio De Laurentiis à La Gazzetta. Le PSG sait donc ce qui l’attend dans cette affaire.