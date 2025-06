Mercato Real Madrid : Une grosse recrue défensive en vue !

Malgré les signatures de Dean Huijsen et Trent Alexander-Arnold, le Real Madrid continue de faire de sa défense un chantier prioritaire pour l’équipe de Xabi Alonso. Pour solidifier cette charnière défensive, le technicien espagnol aurait réclamé la signature d’Ousmane Diomande.

Au Real Madrid, la charnière défensive est devenue un véritable sujet d’inquiétude depuis les blessures de Dani Carvajal, Eder Militão, David Alaba, Ferland Mendy ou encore Antonio Rüdiger. Cette saison, Carlo Ancelotti a dû faire face à d’énormes difficultés, l’obligeant à aligner Federico Valverde, Aurélien Tchouameni, Franc García et Raúl Asensio. Depuis l’arrivée de Xabi Alonso, les Merengues ont décidé de mettre fin à ce bricolage, en signant Dean Huijsen et Trent Alexander-Arnold.

Mercredi dernier, les deux nouvelles recrues ont fait leurs débuts face à Al Hilal en Coupe du Monde des Clubs, mais les performances n’ont pas été pleinement satisfaisantes. Il est cependant encore trop tôt pour porter un jugement définitif, car c’est leur première apparition. Selon la presse espagnole, Raúl Asensio aurait été la véritable déception de Xabi Alonso durant cette rencontre (nul 1-1). En effet, le défenseur espagnol de 22 ans a commis une faute évitable, permettant aux Saoudiens d’égaliser sur un penalty.

Au retour des vestiaires, Raúl Asensio a payé cher cette erreur, cédant sa place à Arda Güler. Selon les indiscrétions, cette situation pourrait peser sur les relations entre le natif de Las Palmas et Xabi Alonso. En réalité, l’ancien entraîneur du Bayer Leverkusen serait désormais en quête d’un nouveau défenseur à la fois intelligent et imposant, et aurait jeté son dévolu sur Ousmane Diomande.

Sous contrat jusqu’en juin 2027 avec le Sporting CP, le nom de l’international ivoirien n’est pas nouveau dans les bureaux du Real Madrid. L’été dernier, des émissaires du club merengue ont déjà observé à maintes reprises les performances du natif d’Abidjan. Toutefois, aucun contact officiel n’a été noué avec le club portugais. Sur le marché, Ousmane Diomandé était à la fois dans le viseur d’Arsenal, Nottingham Forest, Newcastle United et de Manchester United, en raison notamment de la présence de Rúben Amorim sur les bancs.

Jusqu’à présent, le défenseur central de 21 ans n’a encore pris aucune décision concernant son avenir. Ainsi, il pourrait se tourner vers le Real Madrid si l’intérêt du club espagnol se confirme. D’après Talking Sporting, une offre madrilène devrait être soumise au Sporting CP. Xabi Alonso considère l’Ivoirien comme un profil idéal pour faire asseoir son système de jeu à trois défenseurs. Reste à savoir si Florentino Perez serait ouvert à ce transfert, alors qu’une somme considérable a déjà été dépensée pour les autres recrues.

Diomande attracts attention from Real Madrid



The centre-back is attracting interest from abroad, with English clubs and a Spanish keeping an eye on him.



A bid for the Ivorian is expected in this window, but the lions are not willing to facilitate the departure



(@ojogo) pic.twitter.com/KLxSE8zB00— TalkingSporting (@TalkingSporting) June 22, 2025