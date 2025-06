Info Mercato : Le PSG dit oui à Chelsea pour un attaquant !

Alors que les supporters du PSG attendent toujours de connaître l’identité de leur première recrue estivale, Luis Campos négocierait en ce moment avec Chelsea pour un attaquant, dont Luis Enrique ne veut plus.

Mercato PSG : Chelsea veut Randal Kolo Muani

Pas dans les plans de Luis Enrique, Randal Kolo Muani ne devrait pas revenir au PSG à l’issue de son prêt sans option d’achat à la Juventus Turin. Alors que le club italien aimerait le garder la saison prochaine, Chelsea serait également intéressé par le renfort de l’attaquant français. Une option qui pourrait satisfaire le Paris SG.

Lisez aussi : Mercato : Le PSG fixe une date limite à Randal Kolo Muani

À voir Mercato Real Madrid : Une grosse recrue défensive en vue !

En effet, selon les informations du journal L’Équipe, les dirigeants des Blues auraient entamé des négociations avec leurs homologues parisiens pour recruter l’ancien joueur de l’Eintracht Francfort. Le club londonien, à la recherche d’un avant-centre pour compenser le départ attendu de Christopher Nkunku, verrait en Randal Kolo Muani le profil idéal pour s’intégrer dans le système de jeu mis en place Enzo Maresca. ‼️Chelsea have entered into negotiations with PSG to sign Randal Kolo Muani this summer.



~ @lequipe pic.twitter.com/vpY2uwyLAv— Vince™ (@Blue_Footy) June 22, 2025

De son côté, le joueur de 26 ans, auteur de 8 buts en 16 matches toutes compétitions confondues avec la Juve, n’écarterait aucune option. Même s’il se sent bien en Italie et qu’il aimerait bien poursuivre l’aventure avec les Bianconeri, Kolo Muani n’aurait pas définitivement tranché pour son avenir. Le natif de Bondy pourrait donc se laisser convaincre par un transfert en Premier League.

Surtout que Manchester United serait aussi intéressé par ses services. L’intérêt de Chelsea pour Randal Kolo Muani est très concret puisque les Blues « se sont déjà positionnés et discutent même avec le PSG », écrit L’Equipe, qui rapporte que Manchester United, « friand de ce genre de profil ces dernières saisons », est également venu aux renseignements sans pour autant approfondir les discussions pour le moment.

Lisez aussi : PSG : C’est confirmé, Randal Kolo Muani vers l’Angleterre

Chelsea et la Juventus Turin sont donc pour l’instant les deux clubs les plus chauds sur le dossier. Reste maintenant à voir si le Paris SG, qui privilégie un transfert sec plutôt qu’un second prêt pour le joueur formé au FC Nantes, donnera sa préférence à Chelsea dans les négociations, malgré la volonté affichée du joueur de rester en Italie.

À voir Info PSG : Coup de théâtre pour le transfert de Richard Rios