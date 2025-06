Mercato AS Monaco : Le Barça confirme pour Ansu Fati !

Au-delà des rumeurs, l’intérêt de l’AS Monaco pour Ansu Fati est bel et bien concret. Dans un entretien accordé à La Vanguardia ce dimanche, Deco, le directeur sportif du FC Barcelone a confirmé l’approche des Monégasques, ouvrant les portes de sorties au jeune espagnol de 22 ans.

Deco : « Oui, on a parlé avec l’AS Monaco… »

Le dossier de la signature d’Ansu Fati continue d’agitee les bureaux de l’AS Monaco. Depuis plusieurs semaines, le club princier essaye de trouver un accord avec le FC Barcelone, mais cela s’avère compliqué. L’intérêt des Monégasques a été confirmé par Deco au média espagnol La Vanguardia : « Avec son âge et la carrière qu’il a eue, il ne peut pas rester sans jouer. Nous sommes ouverts et nous ne mettrons pas d’obstacles s’il veut partir. Oui, on a parlé avec Monaco. Ansu est sous contrat, s’il demande à partir ce serait un prêt », a déclaré le directeur sportif de 47 ans.

En interne, les discussions se poursuivent, mais elles se compliquent pour l’AS Monaco. En effet, le FC Barcelone a demandé que les Monégasques prennent en charge l’intégralité du salaire d’Ansu Fati, estimée à 15 millions d’euros durant toute la période de prêt. Considérant sa situation financière actuelle, le club princier n’est pas prêt à répondre à cette condition.

Par conséquent, ce détail retarde le processus du transfert, laissant toutes les parties dans l’expectative. Ansu Fati est prêt à rejoindre l’AS Monaco, qui compte sur le joueur de 22 ans pour renforcer ses rangs. Quant au FC Barcelone, cette opération représente en partie, l’élément déclencheur pour l’arrivée de Nico Williams. Ainsi, un accord se doit d’être trouvé pour satisfaire toutes les parties.