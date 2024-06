Mercato : PSG, la voie dégagée pour cette priorité à 130M€ ?

Le PSG semble de plus en plus seul désormais dans la course à ce transfert à 130 millions d’euros. Deux concurrents se seraient retirés de la course, laissant le champ libre au club français.

Mercato : Le PSG cherche son nouveau Mbappé

Le Paris Saint-Germain est en quête d’un talent capable de succéder à Kylian Mbappé, et plusieurs noms circulent depuis plusieurs mois comme potentiels remplaçants. Au début des rumeurs d’un départ de l’international français, différents profils ont été associés au club parisien, entre autres Dusan Vlahovic, Lautaro Martinez, Marcus Rashford ou même récemment Lamine Yamal du FC Barcelone.

Mais au milieu de toutes ces rumeurs, Luis Campos semble avoir plutôt jeté son dévolu sur Victor Osimhen, une piste de vieille date. Le PSG, à la recherche d’un attaquant de calibre mondial pour renforcer son secteur offensif, garde un œil attentif sur Victor Osimhen. L’international nigérian, qui a terminé meilleur buteur de Serie A la saison passée, est considéré comme l’un des talents les plus prometteurs d’Europe. Cependant, Paris n’est pas seul dans la course.

Chelsea et Arsenal désormais hors course pour Osimhen ?

victor osimhen de Naples au PSG

Selon Ben Jacobs, Chelsea et Arsenal, initialement intéressés par Osimhen, se sont retirés de la course pour sa signature. La principale raison de ce retrait serait la clause libératoire imposée par Naples, estimée entre 120 et 130 millions d’euros. Ces exigences financières ont refroidi les ardeurs des clubs anglais, qui cherchent à respecter les règles de fair-play financier.

Naples, après une saison sans qualification européenne, pourrait être contraint de vendre certains de ses meilleurs éléments pour équilibrer ses comptes. Osimhen, en raison de sa valeur marchande élevée, fait partie des joueurs susceptibles de quitter le club pour une somme conséquente. Avec le retrait de ces géants anglais, le PSG semble bien parti pour tenter de sécuriser la signature du Nigérian, quand bien même Man U soit encore dans la course.

L’approche du PSG pour s’offrir Osimhen

Le PSG, malgré la concurrence de Manchester United, reste déterminé à attirer Osimhen. Le club parisien serait prêt à investir massivement pour s’assurer les services de l’attaquant, considérant son profil comme idéal pour compléter l’effectif dirigé par Luis Enrique. Disposant de ressources financières importantes, le club de Nasser Al-Khelaïfi pourrait se permettre de payer la clause libératoire d’Osimhen.

L’arrivée de Victor Osimhen au PSG pourrait avoir un impact significatif sur le plan sportif. Avec ses qualités de buteur et sa capacité à créer des espaces, il pourrait former un trio redoutable avec Bradley Barcola et Ousmane Dembélé, offrant ainsi au PSG une nouvelle dimension offensive.