Mercato : Jonathan Clauss répond cash pour son avenir à l’OM

Ce dimanche matin, Téléfoot a révélé que l’OM a décidé de vendre Jonathan Clauss sur ce mercato estival. En regroupement avec l’équipe de France, le joueur de 31 ans a évoqué son avenir.

L’OM attend les offres pour Jonathan Clauss

Faute de qualification à une compétition européenne la saison prochaine, Pablo Longoria veut réduire la masse salariale de l’Olympique de Marseille. Le président de l’OM veut donc profiter de ce mercato estival pour se séparer de certains gros salaires du vestiaire. À un an de la fin de son contrat et n’ayant reçu aucune proposition pour parapher un nouveau bail, Jonathan Clauss arrive en tête de liste sur la liste des joueurs dont Longoria veut se défaire cet été.

En effet, selon les informations de Téléfoot, le latéral droit de 31 ans ne sera pas retenu en cas d’offre jugée satisfaisante. Toujours selon la même source, l’ancien défenseur du RC Lens serait lui aussi ouvert à un départ afin de s’offrir un nouveau challenge la saison prochaine.

« Selon nos informations, la tendance est à un départ de Jonathan Clauss. À un an de sa fin de contrat, l’OM est ouvert à le laisser partir, le joueur ne dirait pas non à une nouvelle aventure », a indiqué le média francilien ce dimanche. Surtout que plusieurs clubs sont déjà positionnés pour le récupérer cet été.

Jonathan Clauss attend la fin de l’Euro pour décider

Arrivé en juillet 2022 contre un chèque de 7,5 millions d’euros, Jonathan Clauss est lié à l’OM jusqu’en juin 2025. Déjà poussé vers la sortie en janvier passé, l’international français se retrouve encore sur la liste des joueurs dont Pablo Longoria et Mehdi Benatia veulent vendre cet été. D’après l’émission de TF1, « en Italie, Naples a montré son intérêt, mais d’autres clubs de Serie A sont sur le coup. Des écuries françaises et anglaises sont intéressées également, la situation ne devrait pas se décanter avant la fin de l’Euro. »

Actuellement en préparation avec l’équipe de France pour l’Euro 2024 en Allemagne, le natif de Strasbourg a été interrogé sur son avenir à quelques jours de l’ouverture du mercato estival. Concentré à 100% sur la compétition continentale, Jonathan Clauss n’a pas souhaité confirmer ni infirmer les rumeurs le concernant. En conférence de presse, le protégé de Didier Deschamps a remis à plus tard les questions sur sa situation personnelle.

« La saison a été compliquée pour l’OM en général (…) Dans cette saison compliquée, on a eu un bon groupe et une force de caractère (…) La saison prochaine, il faudra essayer de remettre les choses en place. Mon avenir ? Je n’ai pas envie d’en parler, je suis concentré sur l’évènement. Le mercato, on aura le temps d’en parler après, être posé pour discuter correctement », a expliqué Jonathan Clauss. L’été s’annonce chaud à l’Olympique de Marseille.