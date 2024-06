Mercato AS Monaco : La décision tombe pour Mohamed Camara !

Après la polémique sur l’homophobie, la direction de l’AS Monaco a arrêté une décision pour l’avenir de Mohamed Camara. L’heure du départ a sonné pour le joueur de 24 ans.

Monaco veut se séparer de Camara

Avec toutes les récentes polémiques autour du milieu de terrain malien, les dirigeants de l’AS Monaco ne veulent plus de Mohamed Camara. Recruté pour 15 millions d’euros il y a deux ans à Salzburg, Camara démontrait des qualités intéressantes. Cependant, la direction monégasque constatait un réel manque de régularité, ce qui vient accentuer l’envie de séparation entre les deux parties.

Depuis sa décision de cacher son badge en protestation contre l’homophobie, Mohamed Camara a vu son avenir en France être grandement impacté. Suspendu pour quatre matchs par la Commission de discipline suite à ce geste, le milieu de terrain de 24 ans pourrait ne plus porter le maillot de l’AS Monaco.

Cette décision prise par la Ligue de football professionnel qui est de suspendre le joueur pour quatre matchs n’a pas plu à Mohamed Camara et pourrait envenimer la situation. Le joueur ne voudrait plus jouer pour Monaco et devrait même demander son départ. Selon le média Foot Mercato, le milieu de l’AS Monaco pourrait intéresser l’Arabie Saoudite.

Le mercato monégasque semble se dessiner

Avec le départ de nombreux joueurs, celui de Camara devrait être plus que probable et pourrait correspondre à une somme avoisinant les 25 millions d’euros. Remplacé par Denis Zakaria, Camara n’affiche plus de bonnes prestations. Les dirigeants de l’AS Monaco devraient faire un mercato avec pour prévisions budgétaires l’argent récolté avec le transfert de Camara.

🚨🔴⚪Monaco : Mohamed Camara sur le départ ? 🇲🇱



Deux ans après son arrivée en provenance de Salzburg (15 millions d’euros) pour combler le départ de Tchouameni, le milieu de terrain n’est jamais réellement parvenu à s’imposer dans l’entrejeu monégasque.💰✨@footmercato pic.twitter.com/uGw2MwyQU9 — Louis Le FOOTEUX (@Footeux_Actu) June 3, 2024

Il n’est d’ailleurs pas le seul à être sur le départ puisque Youssouf Fofana voudrait partir et devrait rejoindre la Juventus. Pour ce mercato estival, l’AS Monaco cherche à recruter un joueur à tous les postes. En attaque, plusieurs sources évoquent les pistes Armando Broja et Mikautadze, qui vient tout juste d’être relégué avec le FC Metz. En défense, Christian Mawissa plait à Adi Hütter et pourrait rejoindre Monaco rapidement. Seul le poste de gardien de but ne devrait pas être impacté par la prolongation de contrat de Majecki.