AS Monaco – Homophobie : La sanction est tombée pour Mohamed Camara

Mohamed Camara, le milieu de terrain de l’AS Monaco, est désormais fixé sur son sort par la Ligue de Football Professionnel pour avoir caché l’insigne anti homophobie sur son maillot.

AS Monaco : L’acte osé de Mohamed Camara qui fait polémique

L’international malien a dû s’expliquer devant la commission de discipline de la Ligue après la polémique entourant son comportement lors de la dernière journée de la saison 2023-2024 de Ligue 1, consacrée à la lutte contre l’homophobie. L’AS Monaco recevait le FC Nantes au Stade Louis-II.

Mohamed Camara a d’abord sauté la photo d’avant-match derrière une pancarte indiquant « Homophobie Football » avec une croix sur le mot homophobie. L’international malien a également recouvert l’insigne de la campagne sur son maillot avec du ruban blanc, ainsi que l’insigne de la Ligue 1 aux couleurs arc-en-ciel avec du ruban noir. Il était le seul joueur sur le terrain à le faire.

Cet acte de Mohamed Camara n’a pas échappé à la Ligue de Football Professionnel. « Un tel comportement doit faire l’objet des sanctions les plus fermes à la fois contre le joueur mais aussi contre le club qui l’a laissé faire », a même déclaré la ministre des sports Amélie Oudéa-Castéra.

Sanction clémente pour Mohamed Camara

Considérant que Camara faisait face à la perspective d’une suspension de 10 matchs, la Ligue n’est pas allée aussi loin. Le milieu de terrain de 26 ans a été suspendu quatre matches, ce qui signifie qu’il manquera les trois premiers matchs de la saison à venir, ainsi que le Trophée des Champions contre le PSG, s’il reste avec les Monégasques. Selon le communiqué de la LFP, Camara aurait refusé de participer à une ou plusieurs activités de sensibilisation à la lutte contre l’homophobie.

Dans une interview avec Get French Football News, le PDG de l’AS Monaco, Thiago Scure, s’est excusé pour les actions de Mohamed Camara et a ajouté qu’il avait soutenu la campagne, tout comme l’entraîneur de Monaco, Adi Hütter. « Premièrement, en tant que club, nous soutenons l’initiative de la ligue, c’est certain. C’était une initiative personnelle de Mo Camara. Nous aurons cette conversation avec Mo en interne. En interne, nous discuterons de cette situation », a-t-il dit.