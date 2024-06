LOSC Mercato : Zhegrova critiqué par Raymond Domenech

Alors qu’il avait annoncé son départ du LOSC pour ce mercato, Edon Zhegrova a plusieurs clubs qui sont intéressés par son profil. L’ailier Kossovar fait face à de nombreuses critiques par la télévision française dont l’ancien sélectionneur des bleus, Raymond Domenech.

Zhegrova veut passer cap après le mercato

Alors qu’il est encore sous contrat jusqu’en 2026 avec le LOSC, Edon Zhegrova réalise une saison impressionnante en ayant inscrit 12 buts et 10 passes décisives en 47 matchs. L’ambition est claire pour l’ailier du LOSC, quitter le club pour en rejoindre un autre plus prestigieux.

Le joueur s’était exprimé sur une chaine du Kossovo où il expliquait qu’il était le moment pour lui quitter Les Dogues. « Je crois que j’ai donné le meilleur de moi-même à Lille et que le moment est venu de partir pour un plus grand club ».

Suite à cette déclaration, plusieurs rumeurs circulent sur les clubs qui l’observent, comme la Juventus ou encore le Real Madrid. Les Merengues sont sur plusieurs provenant de la Ligue 1 dont Kylian Mbappé, Leny Yoro et Zhegrova lui-même.

Face à cette déclaration de l’ailier du LOSC, les émissions de télévisions en rapport avec le foot ne se sont pas retenus sur Zhegrova puisque Raymond Domenech a vivement critiqué la décision de ce dernier.

Domenech veut en découdre avec le joueur du LOSC

Dans l’émission télévisée de L’Équipe, L’Équipe de Greg, Raymond Domenech s’est lâché sur Zhegrova et le critique suite à sa déclaration. L’ancien sélectionneur de l’équipe de France n’accepte pas du tout que l’attaquant du LOSC puisse rabaisser le prestige qu’est de jouer pour Lille en France.

🗣 Domenech (@lequipedegreg) sur Zhegrova : « Qu’il ne rabaisse pas son club quand il s’en va. Ce qu’il dit est scandaleux. C’est le LOSC qui lui a permis de grandir, qui l’a fait progresser et l’a soutenu quand il était à la rue. Il n’a pas le droit. »

pic.twitter.com/XfV1AMoLNx — Le Petit Lillois ⚜️ (@LePetitLillois) June 3, 2024

« Quand il dit qu’il veut partir pour un plus grand club, je trouve ça déjà scandaleux. C’est le club qui lui a permis de grandir, qui l’a fait progresser et l’a soutenu quand il était à la rue et là, le mec te dit qu’il veut partir pour un plus grand club. Qu’il dise qu’il souhaite changer d’air, pourquoi pas voire tant mieux, mais qu’il ne rabaisse pas son club quand il s’en va. Je trouve que c’est scandaleux. Il profite de l’élan que lui a donné le LOSC pour l’humilier. »

Il n’est d’ailleurs pas le seul à critiquer les propos tenus par Zhegrova puisque Giovanni Castaldi a estimé que le joueur lui-même pense être capable de jouer pour une équipe de plus haut niveau. Reste à voir ce que donnera les conclusions du mercato lillois, mais tout porte à croire que Zhegrova ne fera plus partie de l’effectif du LOSC.