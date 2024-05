Mercato LOSC : Edon Zhegrova annonce son départ de Lille

🚨🚨 Edon Zhegrova souhaite QUITTER le LOSC :



🗣 :"Je crois que j'ai donné le meilleur de moi-même à Lille et que le moment est venu de partir pour un plus grand club." 👋❤️🤍



(Oxygen Press Via @SuiveurLillois)