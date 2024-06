ASSE : Officiel, c’est terminé pour Caïazzo et Romeyer

C’est fait ! L’ASSE est vendu au groupe canadien Kilmer Sports,comme pressenti depuis des semaines. Le club passe ainsi sous pavillon canadien, juste après sa montée en Ligue 1.

L’ASSE rachetée par Larry Tanenbaum

Dans un communiqué publié sur son site internet, le club ligérien informe de la vente officielle de l’ASSE au milliardaire canadien Larry Tanenbaum. Ce dernier est désormais l’unique actionnaire de l’AS Saint-Étienne, de retour en Ligue 1 après deux saisons en Ligue 2. « Kilmer Sports a annoncé aujourd’hui l’acquisition de l’AS Saint-Étienne auprès de ses actionnaires, Roland Romeyer et Bernard Caïazzo », mentionne le communiqué des Verts.

Cependant, le dirigeant de 79 ans a décidé de confier la gestion quotidienne de l’ASSE à Ivan Gazidis. Il est le nouveau président du club. Le président de Kilmer Sports sera épaulé par Huss Fahmy et Jaeson Rosenfeld, vice-présidents exécutifs en charge du football du groupe canadien.

La réaction du nouveau président de l’ASSE

Ivan Gazidis, nouveau président de l’ASSE, a déclaré après la vente officielle : « C’est un honneur et une grande responsabilité de prendre aujourd’hui la tête d’un club à l’histoire et au palmarès aussi prestigieux. Je remercie Roland Romeyer et Bernard Caïazzo pour leur engagement sans faille au service du club pendant plus de vingt ans.

Nous voulons construire sur ce qui fait la force de l’ASSE depuis toujours : son histoire, ses valeurs et l’engagement exceptionnel de ses fans dans la région et partout en France. Huss, Jaeson et moi-même avons hâte de rencontrer les fans et nous consacrerons, dès demain, à construire la prochaine saison du club. Allez les Verts ! »