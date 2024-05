Vente ASSE : Olivier Dall’Oglio lâche des confidences sur Gazidis

Les futurs patrons de l’ASSE sont à Saint-Etienne. Ils multiplient les rencontres. Olivier Dall’Oglio raconte son premier contact avec les représentants de Kilmer Sports Ventures.

Dall’Oglio évoque des repreneurs très respectueux et ambitieux

L’ASSE va passer sous le contrôle de Kilmer Sports Ventures, une entreprise familiale présidée par Larry Tanenbaum. Une délégation mandatée par le milliardaire canadien, avec à sa tête Ivan Gazidis, est arrivée à Saint-Etienne pour visiter les installations du club et nouer les premiers contacts avec la direction et le staff technique stéphanois. Le Directeur général de Kilmer Sports Ventures (Gazidis) et sa délégation ont rencontré Olivier Dall’Oglio. L’entraineur de l’ASSE l’a confirmé en conférence de presse, ce jeudi.

« Oui, je les ai rencontrés. J’ai été présenté, je pense qu’on a en face de nous des personnes très respectueuses du club et qui ont de très grandes ambitions ». Parlant de la vente de l’ASSE, en cours, il a déclaré ensuite : « Bien-sûr qu’on suit ça à distance. C’est important pour l’avenir du club, c’est même primordial. Ça se dessine plutôt bien, je pense ».

Briançon regarde la vente de près et de loin à la fois

Interrogé par les journalistes sur la vente de l’ASSE, Anthony Briançon estime que ce dossier regarde les dirigeants et non les joueurs. « La vente ? Je regarde cela de près et de loin à la fois. Nous n’avons rencontré personne au club. Les dirigeants sont là pour gérer ce dossier et nous, on va gérer le dossier sportif sur le terrain », a confié le capitaine des Verts, à la veille de la dernière journée du championnat régulier. Pour rappel, Saint-Etienne affronte Quevilly-Rouen en Normandie, vendredi (20h45), lors d’un match décisif pour la montée directe en Ligue 1.