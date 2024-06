Mercato : Cinq dossiers brûlants en attente à l’OL !

En marge de la recherche de renforts à l’OL, le club doit gérer rapidement 5 dossiers chauds pendant ce mercato d’été.

Mercato : L’OL déjà très actif sur le marché des transferts

L’OL a retrouvé la coupe d’Europe, après une absence de deux saisons consécutives. L’équipe de Pierre Sage jouera la Ligue Europa la saison prochaine, en plus du championnat et la coupe de France. John Textor a promis de ramener l’Olympique Lyonnais au sommet, en comblant le fossé entre son équipe et le PSG notamment. Mais cela passe forcément par le recrutement. Il doit trouver des joueurs du niveau de ceux de Paris.

David Friio (directeur sportif) et Matthieu Louis-Jean (directeur de la cellule de recrutement) sont déjà actifs sur le terrain pour trouver des renforts à l’OL. Plusieurs pistes sont attribuées aux Lyonnais pendant cette période de pré-mercato. Surtout des attaquants. Memphis Depay (libéré par l’Atlético Madrid), Anthony Martial (libre à l’issue de son contrat à Manchester United), Georges Mikautadze (FC Metz) ou encore Kevin Denkey (Cercle Bruges).

Que va décider l’OL pour Caleta-Car, Baldé et Nuamah ?

L’OL doit aussi faire face à cinq dossiers urgents en interne. Il s’agit de ceux des joueurs prêtés au club pendant le mercato d’été, ainsi qu’à l’hiver. Concrètement, John Textor doit sortir un peu plus de 66 M€, s’il veut garder les cinq joueurs prêtés avec option d’achat, à Lyon. Duje Caleta-Car (défenseur central, Southampton), Mama Baldé (avant-centre, ES Troyes AC) et Ernest Nuamah (ailier, RWD Molenbeek) sont arrivés pendant le mercato d’été 2023. L’option d’achat assortie à leur prêt est respectivement de 3,6 M€, 6 M€ et 25 M€, selon les chiffres d’Olympique et Lyonnais.

Mangala vers un retour à Nottigham Forest

Il y a également Saïd Benrahma (ailier) et Orel Mangala (milieu de terrain), qui ont renforcé l’Olympique Lyonnais pendant le marché hivernal. West Ham et Nottingham Forest ont fixé leur indemnité de transfert, respectivement à 14,4 M€ et 17,5 M€. Toutefois, il faut indiquer que le staff technique des Gones ne va pas demander à les conserver tous. Orel Mangala par exemple n’a pas été à la hauteur des attentes. John Textor a pourtant déjà versé 11,7 M€ à son club, car son prêt de 5 mois était payant.