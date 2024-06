Mercato OL : 15 M€, John Textor prépare un coup de génie

John Textor prépare un mercato stratégique pour l’OL cet été. Le président lyonnais est sur la piste de deux cracks qu’il peut boucler rien que pour 15 millions d’euros.

Mercato OL : Le milieu de terrain, un chantier pour John Textor

Le mercato estival s’annonce crucial pour l’OL, qui pourrait voir son milieu de terrain se transformer avec l’arrivée de deux joueurs talentueux. L’OL a clairement identifié le milieu de terrain comme son principal chantier pour le mercato estival. Le club doit se renforcer notamment pour faire face à la saison prochaine, avec Maxence Caqueret qui est courtisé par le Bayer Leverkusen. John Textor décide d’anticiper sur un éventuel départ et fonce sur deux jeunes milieux de terrain.

Il s’agit de Wilfred Ndidi et Mandela Keita. Ce sont là deux profils profils complémentaires qui pourraient renforcer considérablement l’équipe. Ndidi apporterait son expérience et sa présence physique, tandis que Keita offrirait sa jeunesse et sa capacité à évoluer au sein de l’équipe. L’intérêt de John Textor pour ces deux joueurs témoigne de la volonté du club de construire une équipe compétitive pour la saison à venir.

John Textor prêt à boucler les deux dossiers à 15 M€

L’OL, sous la direction de John Textor et David Friio, cherche à apporter de la stabilité et de l’expérience à son équipe. Ndidi, avec son profil de joueur aguerri, correspond parfaitement aux critères recherchés par le club rhodanien. Le milieu défensif nigérian de 27 ans est reconnu pour sa capacité à récupérer des ballons et son impact physique au milieu de terrain.

Après plusieurs saisons réussies en Premier League avec Leicester City, Ndidi arrive en fin de contrat et pourrait être une opportunité de marché pour l’OL. Mandela Keita, le jeune milieu défensif d’origine guinéenne, est une étoile montante du football belge. Prêté avec obligation d’achat au Royal Antwerp par l’OH Louvain, il a impressionné par ses performances et attire l’attention de plusieurs clubs, dont l’OL.

Avec son potentiel et sa marge de progression, il représente un investissement pour l’avenir. L’OL, qui a pour tradition de développer de jeunes talents, voit en lui un joueur capable de s’intégrer dans le projet à long terme du club. Selon Goneback, il devrait coûter un peu moins de 15 millions d’euros à l’OL. Ce qui ferait un sacré coup pour John Textor qui aura réussi à attirer Ndidi à 0 euro et Mandela Keita à un prix abordable sur le marché.