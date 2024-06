Mercato RC Lens : Joseph Oughourlian tacle Franck Haise

Le président du RC Lens, Joseph Oughourlian a fait des révélations sur l’arrivée et l’échec de l’attaquant colombien Óscar Cortés au RC Lens.

Le RC Lens scelle l’avenir d’Óscar Cortés

Le RC Lens a annoncé le lundi 3 juin 2024 que l’international colombien ne fera pas son retour au club artésien la saison prochaine. Il est de nouveau prêté au Glasgow Rangers.

« Prêté aux Rangers FC depuis février dernier, le jeune international Oscar Cortés poursuivra l’aventure écossaise lors de la campagne 2024/25 sous forme de prêt avec option d’achat », a annoncé le RC Lens sur son compte X.

Óscar Cortés est arrivé au RC Lens en juillet 2023 pour 4 millions d’euros en provenance du Millonarios et a paraphé un contrat de cinq ans. En raison de la forte concurrence à son poste sous la direction de Franck Haise, le Colombien a eu du mal à s’imposer et son temps de jeu s’est trouvé limité.

Óscar Cortés n’a disputé que quatre matchs avec le RC Lens, et a inscrit un but. Afin de bénéficier de plus de temps de jeu et de progresser, Óscar a été prêté au Glasgow Rangers.

💙 Oscar Cortes: “I am delighted to be able to stay at Rangers.” pic.twitter.com/XJSCzpFb5V — Rangers Football Club (@RangersFC) June 3, 2024

Joseph Oughourlian accuse Franck Haise

En conférence de presse, Joseph Oughourlian a fait des mises au point sur le nouveau prêt avec option d’achat obligatoire de l’attaquant colombien, Oscar Cortés au Glasgow Rangers. Selon le président lensois, l’échec d’Óscar Cortés au RC Lens incombe au technicien français Franck Haise et à l’ancienne direction sportive.

« Sur Cortes, on m’indiquait un joueur exceptionnel. J’en parle au sportif. Il me répond : ce n’est pas suffisant. Le LOSC tente de le recruter pour 5 millions d’euros. Là, on me dit, c’est bien, on a regardé. Résultat, Cortés n’a joué que dix minutes. J’ai appelé Franck Haise en lui disant : Ce n’est pas si mal ? Il faisait la moue. Il me répond : Il aura du mal à s’intégrer à mon système », a expliqué le président du club lensois, Joseph Oughourlian.