Mercredi sur RMC, Joseph Oughourlian a comparé l'importance du RC Lens à celle du LOSC sur le plan régional. Une déclaration commentée par Olivier Letang.

Joseph Oughourlian place le RC Lens devant le LOSC

À quelques jours de la réception d’Arsenal en Ligue des Champions, mais aussi de Lille OSC pour le Derby du Nord, en Ligue 1, le président du RC Lens Joseph Oughourlian s’est penché sur la rivalité entre les clubs de la région. Et pour le premier responsable des Sang et Or, le constat est tout simple : il y a le RC Lens et les autres, notamment Lille, Valenciennes et Dunkerque.

« Quand on regarde dans les sondages d’opinion, qu’on fait un test de marque, on s’aperçoit que dans les Hauts-de-France, c’est vraiment Lens. Quand on tourne le film « Bienvenue chez les Ch’tis », c’est à Bollaert qu’ils vont. Je ne cherche pas ici à mal parler du LOSC, mais c’est juste un fait. Le club chti, le club régional, celui du terroir, c’est Lens, qu’il soit en Ligue 1 ou en Ligue 2 », a expliqué le dirigeant lensois. Des propos qui ont fait sourire son homologue lillois Olivier Letang.

Olivier Letang rit de la sortie de Joseph Oughourlian

Alors que le LOSC se déplace sur la pelouse du Stade Bollaert-Delelis le 8 octobre prochain, dans le cadre de la huitième journée de Ligue 1, Olivier Letang est revenu sur les propos de Joseph Oughourlian. Pour le patron des Dogues, le président du RCL est juste dans la communication. « J’aime beaucoup Joseph, il a fait de la com’, c’est normal, il n’y a aucune polémique à avoir. La meilleure des réponses, c’est de gagner le 8 », a notamment répliqué l’ancien directeur sportif du PSG dans des propos retranscrits par La Voix du Nord.