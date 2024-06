Mercato RC Lens : Elye Wahi va quitter le club

Arrivé l’été dernier contre 35 millions d’euros, Elye Wahi va quitter Lens lors de ce mercato. Selon des informations de L’Équipe, le club veut revenir à l’équilibre budgétaire en amorçant son départ.

Elye Wahi s’en va après un an

Malgré les 45 millions d’euros engrangés grâce à la Ligue des champions et les 16 millions provenant de l’accord conclu entre la LFP et le fonds CVC, le RC Lens doit générer « plus de 100 millions d’euros » cet été pour équilibrer leur budget 2024-2025. Une somme colossale qui implique bien des sacrifices. Le premier effet de ce tour de vis budgétaire : le transfert d’Elye Wahi.

Le club et l’entourage du joueur de 21 ans se sont accordés pour un départ dès cet été, dans la logique du président Joseph Oughourlian de renflouer les caisses du club. Auteur d’une saison en demi-teinte avec 12 buts et 4 passes décisives, l’international Espoirs français affiche une belle valeur marchande.

En provenance de Montpellier contre 35 millions d’euros l’été dernier, il disposait d’une très belle cote en Premier League. Mais il avait préféré atterrir à Lens en quête d’un remplaçant à Loïs Openda. Après des débuts timides, Wahi avait marqué les esprits lors de la victoire face à Arsenal (2-1) en Ligue des champions avec un but et une passe décisive.

Le RC Lens doit vendre des joueurs

Outre Wahi, d’autres éléments de l’équipe sont susceptibles d’être transférés. Au même titre que les Kevin Danso, Facundo Medina ou Brice Samba, autres joueurs à forte valeur marchande présumée. Les Artésiens risquent donc d’être très actifs sur le mercato d’été avec les départs prévus. À noter que l’édition 2024-2025 qui se fera sans Franck Haise sur le banc des pensionnaires du stade Bollaert. Son départ a été officialisé alors que la casquette d’entraîneur l’attend à l’OGC Nice.

Dans tous les cas, voici ce qu’a affirmé le boss du club Lensois ce lundi en conférence de presse : « on va faire des ventes. Aucun club ne peut se permettre de ne pas faire de ventes. On a commencé à travailler certains dossiers. Sur le recrutement, il faut revenir à être un club qui fait des choses plus intelligentes que ce qu’on a fait depuis quelques mois. Il y aura réduction de la masse salariale.

Elle ne descend pas à la même vitesse que nos revenus. On n’a pas mis ce que j’aurais voulu qu’on puisse mettre de côté. On n’a pas le troisième paiement CVC, beaucoup d’incertitudes sur les droits TV. On verra si on fait quelques belles ventes de joueurs. Ce ne sera peut-être pas aussi profitable que l’an passé. »