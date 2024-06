FLASH Mercato : Longoria boucle une première recrue à l’OM

Toujours à l’affut des opportunités du marché, le président de l’OM, Pablo Longoria, vient de frapper un premier coup sur le mercato en bouclant l’arrivée d’un jeune défenseur.

Mercato : Pablo Longoria recrute un jeune défenseur

Le mercato estival accélère du côté de l’OM. Après le départ de Jean-Louis Gasset, le club phocéen s’est mis en quête d’un nouvel entraîneur. Et après de multiples recherches, Sergio Conceiçao apparait aujourd’hui comme le favori pour occuper ce poste. Un accord est même proche d’être conclue pour sa venue.

En attendant, les recruteurs de l’OM ne restent pas inactifs. Ils scrutent le marché des transferts afin de dénicher de nouveaux joueurs capable d’apporter une plus-value à l’équipe la prochaine saison. D’ailleurs, le président Pablo Longoria et son équipe sont parvenus à boucler une première recrue durant ce mercato d’été.

En effet, selon les informations dévoilées par Le Parisien, un jeune défenseur de l’AJ Auxerre s’apprête à rejoindre l’OM. Il est question d’Alexi Koum (18 ans), qui va signer son premier contrat pro d’une durée de trois ans avec l’OM. Le jeune international espoir français a répondu favorablement au charme phocéen.

Alexi Koum va poursuivre sa progression en équipe réserve

Les différents détails semblent déjà réglé entre les différentes parties, il ne manquerait plus que l’officialisation du deal. Après des passages à Valenton et Brétigny, Alexi Koum compte plusieurs sélections chez les U16, U17 et U18. En fin de contrat, il a reçu une offre de prolongation de l’AJA, mais il avait visiblement des envies de départ tenaces.

Le jeune latéral gauche s’apprête ainsi à ouvrir une nouvelle page de sa carrière à l’Olympique de Marseille. Il va poursuivre sa progression avec la réserve de l’OM, avant de prétendre à une place en équipe première. L’officialisation de sa signature ne saurait tarder. D’autres transferts sont attendus.