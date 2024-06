Mercato LOSC : Leny Yoro, un sale coup de Liverpool au PSG

Leny Yoro est l’une des priorités mercato du PSG pour la saison prochaine. Alors que le club travaille à la réussite de l’opération, Liverpool rentre dans la course et veut tout gâcher.

Mercato : Leny Yoro, toute l’Europe en rêve

À seulement 18 ans, Leny Yoro s’est imposé comme l’un des talents les plus prometteurs du football français, attirant l’attention des plus grands clubs européens. Le défenseur central, qui a fait ses débuts en équipe première à l’âge de 16 ans, a joué un rôle clé dans la défense lilloise, participant à 32 matches de Ligue 1 cette saison et contribuant à la qualification de son équipe pour la Ligue des Champions.

Sa maturité sur le terrain, sa lecture du jeu et sa capacité à diriger la défense malgré son jeune âge font de lui une cible de choix pour les grands d’Europe. Le PSG, le Real Madrid, Manchester United, Chelsea et Liverpool sont notamment dans la course pour le transfert du jeune lillois.

Liverpool met le paquet pour Leny Yoro

Les Reds sont connus pour leur capacité à faire des folies sur certaines signatures à l’instar de Virgil Van Dijk. Même si Liverpool craint que le PSG ne prenne les devants dans ce dossier menant à Leny Yoro, le club anglais est déterminé à faire le nécessaire pour l’attirer selon le journaliste Graeme Bailey.

Dans le cadre de sa stratégie de renforcement défensif, Liverpool travaille actuellement pour son le transfert du joueur de 18 ans, mais ils ont des doutes sur cette course. Le club mise sur son projet sportif, sa réputation de formateur de jeunes talents pour séduire le défenseur central.

Avec Virgil van Dijk entrant dans la trentaine, Liverpool cherche à assurer la relève et à maintenir son niveau de compétitivité au plus haut niveau européen. Leny Yoro, avec son potentiel et sa capacité d’adaptation, pourrait bien être la pièce manquante du puzzle.