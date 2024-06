Revirement Mercato : Le PSG tremble pour Leny Yoro !

Le PSG compte miser gros sur Leny Yoro pour l’attirer au cours de ce mercato estival. Cependant, le club champion de France est inquiet de la menace que représente le Real Madrid pour ses intérêts.

Mercato : Leny Yoro objet d’une bataille entre le PSG et le Real Madrid

Dans le monde du football, les talents émergents sont toujours au centre des attentions des grands clubs. Leny Yoro, le jeune défenseur français de 18 ans, ne fait pas exception à la règle. Avec une saison impressionnante à Lille, où il a fait 44 apparitions sous la direction de Paulo Fonseca, Yoro a attiré les regards des géants européens. Le Real Madrid, avec son histoire riche et son palmarès prestigieux, a toujours été un club attractif pour les jeunes talents.

Le club espagnol a un grand intérêt pour le jeune international espoir français, qu’ils voient comme un investissement pour l’avenir, un nouveau Raphaël Varane potentiel. D’un autre côté, le Paris Saint-Germain, champion de Ligue 1, ne reste pas les bras croisés. Le club parisien a intensifié ses efforts pour signer Yoro, conscient de la concurrence féroce. et serait prêt à tout pour devancer ses rivaux dans cette course à la signature du joueur.

Le PSG s’affole pour Leny Yoro

La situation contractuelle de Leny Yoro joue un rôle crucial dans ce mercato. Sous contrat avec Lille OSC jusqu’en juin 2025, c’est le dernier été où les Dogues pourraient percevoir une indemnité de transfert significative pour son joueur formé au club. Le LOSC, bien que désireux de recevoir un montant conséquent pour le transfert, pourrait se trouver dans une position délicate pour négocier, surtout si Yoro privilégie un déménagement au Real Madrid.

Le PSG, quant à lui, semble prêt à tout pour attirer Yoro dans la capitale française. Avec des incertitudes entourant l’avenir de certains de ses défenseurs centraux et la nécessité de renforcer sa ligne arrière, le club parisien voit en Yoro un élément clé pour son projet sportif.

Alors que RMC Sport a annoncé un accord entre le club de Nasser Al-Khelaïfi et le joueur de 18 ans, ça ne respire pas la sérénité chez le club francilien. Selon PSG Inside Actu, Paris est très inquiet. En effet , le Real Madrid a bien transmis une offre ces derniers jours et Carlos Ancelotti à donné son aval. Leny Yoro serait très hésitant sur sa future destination.

La stratégie du Real Madrid pour Leny Yoro

Le Real Madrid a adopté une stratégie claire dans ce dossier : convaincre Yoro de patienter et de rejeter les offres concurrentes, notamment celle du PSG, afin d’éviter une surenchère et de compter sur la volonté du joueur de rejoindre la Casa Blanca. Cette approche pourrait s’avérer judicieuse, car elle place le joueur et le club madrilène dans une position de force pour négocier. Le club espagnol n’a pas l’intention de faire une folie pour la signature d’un joueur qui n’est qu’à un an de la fin de son contrat, tout le contraire du PSG prêt à miser gros pour l’attirer.

Yoro est fan du Real Madrid

La direction sportive du Real avait un agenda avec plusieurs défenseurs centraux. Cependant, le favori est Leny Yoro et beaucoup l’appellent le « nouveau Varane », montrant ainsi clairement qu’ils voient réellement certaines similitudes avec l’ancien joueur madrilène. Comme l’a appris Defensa Central, cette opération pourrait être l’une de celles qui seront résolues au mois d’août.

Dans le quartier noble de Chamartín, ils sont optimistes et pensent que le désir du footballeur fera pencher la balance en faveur de leurs intérêts. Le désir du joueur a toujours été de se diriger vers le Santiago Bernabéu. Un désir qui se serait accru après que Yoro ait assisté en direct au sacre du Real Madrid en Ligue des Champions.