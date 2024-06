PSG : Keylor Navas au coeur d’un énorme scandale !

Alors qu’il ne jouera plus pour le PSG puisque son contrat se termine cette saison, Keylor Navas se retrouve au cœur d’une histoire assez insolite. L’un de ses ex-employés l’accuse de travail dissimulé depuis deux ans.

Keylor Navas ne voulait pas travailler avec les lois françaises

Alors qu’il vient de finir son contrat avec le club de la capitale, Keylor Navas fait désormais face à la justice française puisque l’un de ses anciens employés porte plainte contre lui. À travers plusieurs vidéos où on voit le portier du Costa Rica s’expliquer sur sa volonté de ne pas payer légalement.

« On ne travaille pas avec les lois françaises ici. Pas de contrat français, je vous paie en cash, on travaille avec mes règles »

C’est ce que disait l’ancien gardien numéro 1 du Paris SG à son ex-employé pour le convaincre de travailler sans forcément être payé de manière légale. L’employé en question travaillait dans des conditions insolites puisqu’il dormait dans un sous-sol de la maison avec plusieurs moisissures sur les murs.

🚨 Un ex-employé de Keylor Navas va porter PLAINTE contre le gardien pour travail dissimulé. 🤯



Sans contrat, Nicolas travaillait plus de 90H par semaine et dormait dans une chambre insalubre.



🎥 @BFMTV https://t.co/UlXH4Dp8ed — Actu Ligue 1 (@ActuL1_) June 5, 2024

Le gardien de but âgé de 37 ans n’aurait pas seulement ce fait illégal à son actif, puisqu’une autre affaire en cache une autre, de par l’utilisation de ce dernier d’une arme qui était confiée à l’ancien employé.

L’ancien joueur du PSG accusé d’esclavagisme moderne

Selon le média BFM TV, l’ancien employé de Keylor Navas aurait travaillé de septembre 2019 jusqu’en 2021. En ayant l’obligation de devoir porter une arme pour assurer la protection de son employeur, l’homme concerné travaillait au moins 90 heures par semaine pour un salaire de 3 200 euros par mois. Le tout était payé en liquide, sans qu’il y ait de déclaration et encore moins de fiche de paie.

L’avocat de la victime s’est d’ailleurs exprimé et considère que cet acte est similaire à de l’esclavagisme moderne. « On est à la frontière du droit pénal avec des faits qui s’analysent, pour ma part, comme frôlant l’esclavagisme moderne (…) Même si on est une star du football, on n’a pas le droit de s’affranchir de toutes les règles« .