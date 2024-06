Mercato : Gautier Larsonneur clarifie son avenir à l’ASSE

Après le retour de l’ASSE en Ligue 1, Gautier Larsonneur a fait le point de son avenir. Il a clarifié sa situation contractuelle.

L’ASSE est revenue en Ligue 1, après deux saisons en Ligue 2. Le retour du club ligérien dans l’élite est également marqué par sa reprise en main par le groupe canadien Kilmer Sports. L’AS Saint-Etienne appartient donc désormais à Larry Tanenbaum (79 ans), un milliardaire canadien. Passé sous pavillon canadien, le club stéphanois est maintenant présidé par Ivan Gazidis. C’est ce dernier et son équipe dirigeante qui vont gérer le mercato estival.

Ils vont s’atteler à trouver des joueurs qui vont défendre les couleurs de l’ASSE en Ligue 1. Mais avant, ils devront se pencher sur les contrats en interne. Sept joueurs sont en fin de bail au sein de l’équipe d’Olivier Dall’Oglio. Ce sont : Aïmen Moueffek, Dylan Chambost, Mickaël Nadé, Maxence Rivera, Stéphane Diarra, Nathanaël Mbuku et Irvin Cardona. Les trois derniers étaient prêtés, sans option d’achat.

Gautier Larsonneur reste à l’ASSE pour deux ans

Non concerné par la fin des contrats, Gautier Larsonneur à quand même clarifié son avenir. Il n’a pas l’intention de quitter l’AS Saint-Etienne. Surtout pas après le retour en Ligue 1 et l’activation automatique de son année supplémentaire. « Je suis sous contrat jusqu’en 2026 avec la montée, j’avais une année supplémentaire. Il me reste donc deux années de contrat à l’ASSE », a-t-il indiqué sur RMC Sport, dans l’émission Génération After.

Le gardien de but des Verts s’est ensuite projeté sur l’exercice à venir. Il se dit prêt à affronter la concurrence, même si les nouveaux dirigeants font venir un nouveau portier en renfort. « Je n’ai pas besoin d’avoir des garanties sur la saison prochaine. Je vais me battre pour avoir ma place. Je ferais tout pour être le gardien numéro 1 la saison prochaine à l’AS Saint-Étienne », a assuré Gautier Larsonneur.